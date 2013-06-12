На Харьковщине курсанты-танкисты практиковались в эвакуации бронетехники из водоема

Для практической подготовки будущих офицеров-танкистов привлекались три танка Т-64Б, одна бронированная эвакуационная машина БРЭМ-1 и несколько тягачей типа БТС-4.

– Специальные занятия проводились с ребятами, которые получают знания по направлению «Инженерная механика». В будущем им придется работать на такой технике, как Т-64Б, Т-72, Т-80, Т-64БМ «Булат», бронетранспортер БТР-70. Но любой механизм имеет свойство выходить из строя. Поэтому наши преподаватели на шестерых учебных местах делали акцент на готовности курсантов действовать в экстремальных ситуациях и умении быстро принимать решения, – рассказал начальник факультета полковник Александр Серпухов.

В течение одного дня под руководством начальника кафедры эксплуатации вооружения и военной техники полковника Сергей Сладких старшекурсники отрабатывали упражнения по подготовке сил и средств ремонтных подразделений к применению, организовали эвакуацию бронетехники с помощью лебедки и полиспаста. После успешного выполнения подготовительных упражнений, курсантам доверили сложную задачу – эвакуацию танка Т-64Б из водоема с помощью тягача БТС-4 и ремонтной машины БРЭМ-1.

– Со всеми сложными задачами мои воспитанники справились и за это получили общую оценку «отлично». Лучшие же результаты получили сержант Александр Синенко и младший сержант Олег Килимник, – подытожил ход занятий полковник Сергей Сладких.

По словам командования Гвардейского ордена Красной Звезды факультета военной подготовки имени Верховной Рады Украины Национального технического университета «Харьковский политехнический институт», в ближайшее время подобные занятия будут проводиться и с курсантами младших курсов.