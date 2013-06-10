В воинских частях 8-го армейского корпуса новобранцы приняли присягу

Наиболее многочисленное мероприятие состоялось в 72-й отдельной механизированной бригаде, которая дислоцируется в г. Белая Церковь, в Киевской области. Здесь присягу приняли 288 военнослужащих. На церемонии присутствовали заместитель командира 8-го армейского корпуса по воспитательной и социально-психологической работе полковник Виталий Покотило, заместитель городского председателя города Белая Церковь Николай Антонюк и председатель Белоцерковского городского совета организации ветеранов Украины полковник в отставке Василий Волощенко.

В 27-м Сумском реактивном артиллерийском полку ритуал принятия присяги проводился на Мемориальном комплексе «Вечная Слава». Торжественную клятву перед родителями, гостями и личным составом полка дали 20 новобранцев. Командир части полковник Валерий Исмаилов поздравил военнослужащих с принятием присяги, а всю воинскую часть – с пополнением ее личного состава.

В тот день в Сумах отмечалась и 93-я годовщина со дня рождения трижды Героя Советского Союза, почетного гражданина города Сумы Ивана Никитовича Кожедуба. Право возложить цветы к памятнику славному земляку было поручено лучшим военнослужащим 27-го Сумского реактивного артиллерийского полка сержанту военной службы по контракту Александру Ковалю и солдату батареи молодого пополнения Артему Савченко.

В 12-м инженерном полку, где командиром полковник Николай Борисов, вместе с солдатами срочной службы присягу на верность украинскому народу приняли 13 военнослужащих военной службы по контракту, которые подписали контракт и прошли первичные собрания. Всего присягу в полку приняло 70 военнослужащих, прибывших из Полтавской, Черкасской, Житомирской и Сумской областей.

Молодых солдат поздравили начальник инженерной службы 8-го армейского корпуса подполковник Александр Махачек, начальник группы материально-технического обеспечения 8-го армейского корпуса подполковник Олег Ященко, благочинный Новоград-Волынского отец Стефаний, представитель ветеранской организации полковник запаса Михаил Чаюк и представители органов местного самоуправления.

В 26-й Бердичевской артиллерийской бригаде, которой командует полковник Андрей Малиновский, 25 молодых солдат также приняли присягу. На торжественной церемонии присутствовал начальник ракетных войск и артиллерии 8-го армейского корпуса полковник Валерий Марцеха. После принятия присяги воинов благословил священнослужитель Свято-Михайловского Собора отец Роман, а гостям продемонстрировано выступление-дефиле военного оркестра и показательная демонстрация строевых приемов в исполнении военнослужащих, которые только приняли военную присягу, под руководством командира батареи молодого пополнения капитана Олега Мурая.

Выдающемуся в жизни каждого военнослужащего событию предшествовал курс первичной подготовки, в ходе которой будущие солдаты успели ознакомиться с основными образцами вооружения и техники, совершили свои первые выстрелы, научились выполнять строевые приемы.

Всего в военных частях 8-го армейского корпуса приняли военную присягу более 500 военнослужащих. Кроме самих солдат, этот день запомнится также их родителям. Месяц назад они отправили своих детей в военкоматы, а сегодня они увидели взрослых и мужественных защитников Отечества.