В военных лицеях Украины состоялся выпуск воспитанников

Поздравить 249 выпускников военного учебного заведения с праздником пришли представители оборонного ведомства, в частности Директор Департамента военного образования и науки Министерства обороны Украины генерал-майор Игорь Толок, ветераны, преподаватели, родители и представители общественных организаций города.

Начальник Киевского военного лицея имени Ивана Богуна генерал-майор Даниил Романенко отметил, что в последнее время благодаря содействию руководства Министерства обороны Украины значительно улучшилась учебно-материальная база учебного заведения. Обращаясь к выпускникам, он отметил, что они приложили очень много усилий как в учебе, так и в общественной жизни. Он пожелал лицеистам, чтобы их старания никогда не были напрасными, и чтобы они всегда гордились своим учебным заведением и помнили, что они "богуновцы".

Следует отметить, что накануне праздничной церемонии выпускники вместе со своими преподавателями и руководством учебного заведения посетили Святую Успенскую Киево-Печерскую Лавру, где в храме Всех Преподобных Печерских присутствовали на благодатном молебне. По благословению Блаженнейшего Митрополита Владимира богослужение возглавил епископ Васильковский Николай, викарий Киевской митрополии. Его Преосвященству сослужили секретарь Киевской епархии по городу Киеву протоиерей Виктор Иващук, старший священник Киевского гарнизона протоиерей Василий Стецяк, настоятель храма Спаса Нерукотворного Киевского военного лицея священник Вячеслав Липатов. В совместной молитве приняли участие также заместитель начальника лицея по воспитательной работе полковник Сергей Мотыга, воспитатели, преподаватели и выпускники-лицеисты. После окончания молебна епископ Николай обратился ко всем присутствующим с архипастырским словом и передал благословение Предстоятеля Украинской православной церкви. Обращаясь к выпускникам, владыка призвал их быть верными Церкви Христовой и народа Украины, в службу котором они призваны.

В свою очередь священник Вячеслав Липатов отметил, что сам выпускник этого учебного заведения. Он уже несколько осуществляет духовную опеку над богуновцами и принимает активное участие в обогащении их духовной жизни. Этому богослужению он придает особое значение, ведь все выпускники лицея пришли в храм, чтобы поклониться святым, попросить у них благословение на ратную службу и обучение. По его словам, с точки зрения церкви, военнослужащие всегда занимали важное место в обществе.

По словам заместителя начальника Киевского военного лицея по воспитательной работе полковника Сергея Лопаты, на территории этой украинской православной святыни выпускники Киевского военного лицея молились и просили благословения на дальнейшее обучение и службу уже второй раз.

- Руководство лицея убеждено, что возрождать национальные православные традиции, безусловно, нужно. В течение всего периода обучения воспитанники учебного заведения празднуют все православные праздники. Они также имеют возможность как поощрение за обучение посещать выдающиеся места Украины, среди которых и величайшие православные святыни, - отметил полковник Сергей Мотыга.

После выпуска более 80 процентов выпускников выразили желание поступать в военные вузы.

В Военно-морском лицее в Севастополе аттестаты и нагрудные знаки об окончании учебного заведения получили 48 выпускников. Лицеистов поздравили командующий Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины вице-адмирал Юрий Ильин, помощник Министра обороны Украины адмирал запаса Виктор Максимов, ветераны флота, представители общественности и духовенства.

Вице-адмирал Юрий Ильин во время торжественной церемонии выпуска поздравил выпускников с успешным окончанием обучения, выразил слова благодарности командирам, воспитателям, преподавателям, всем персонала лицея, а также родителям лицеистов.

- Желаю вам достойно нести по жизни высокое звание лицеиста Военно-морского лицея, встречаться, помогать друг другу в случае необходимости, - отметил руководитель вида Вооруженных Сил Украины, обращаясь к выпускникам.

Командующий украинских ВМС вручил Ивану Лещенко и Дмитрию Рыбаку почетные грамоты в связи с окончанием учебного заведения с отличием, и золотые медали.

Все выпускники во время церемонии получили аттестаты и нагрудные знаки об окончании учебного заведения. После этого состоялась волнующая церемония прощания лицеистов с флагом Военно-морского лицея. Как отметил начальник Военно-морского лицея капитан 1 ранга Игорь Колежнюк, это уже третий выпуск лицеистов, и за весь период существования лицея его окончили 139 воспитанников. По словам руководителя учебного заведения, в этом году впервые в истории лицея сразу два выпускника получили золотые медали, а 25 выпускников стали передовиками обучения. Подавляющее большинство выпускников изъявили желание продолжить обучение в высших военных учебных заведениях Министерства обороны Украины, при этом более половины из них подали документы на поступление в Академии ВМС имени П. С. Нахимова.

В Харьковском лицее с усиленной военно-физической подготовкой также состоялся очередной выпуск. На торжества приехали временно исполняющий обязанности начальника Харьковского военного гарнизона полковник Александр Серпухов, командиры воинских частей и учреждений и другие.

- Приятно знать, что все наши выпускники и в дальнейшем продолжать осваивать военное дело в вузах Министерства обороны и других силовых ведомств. В настоящее время по всей стране служат сотни человек с нагрудным знаком Харьковского военного лицея. В войске наших выпускников прибыло, и я поздравляю всех присутствующих с этим значительным событием, - отметил полковник Александр Серпухов.

Подавляющее большинство выпускников этого учебного заведения проявляют желание поступать в Харьковский университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.

Торжественная церемония выпуска лицеистов произошла и в Одесском гарнизоне с участием представителей Южного оперативного командования, Одесского городского совета, общественных и ветеранских организаций города. В торжественной обстановке 65 лицеистам были вручены аттестаты о среднем образовании и нагрудные знаки, лучшим из лучших - почетные грамоты.

Кроме традиционных воинских ритуалов, таких как торжественное построение, прощание с боевым флагам лицея, клятвы на верность Родине, воспитанники лицея подготовили для приглашенных гостей показательное выступление по рукопашному бою, музыкальную и танцевальную программу, а также прохождение с песней в сопровождении фейерверка ярких лепестков и монет .

- Впереди у наших воспитанников еще немало жизненных испытаний. И нет сомнения, что все они займут достойное место в Вооруженных Силах нового образца, будут достойно и с честью служить украинскому народу, - подчеркнул офицер.

Государственный лицей-интернат с усиленной военно-физической подготовкой "Кадетский корпус" имени И. Г. Харитоненко в Сумах, оставил 141 выпускник.

- Вы стали на путь взрослой военной жизни, - обратился к выпускникам начальник Государственного лицея-интерната "Кадетский корпус" полковник Юрий Свидлов. - Надеюсь, что вы будете гордиться званием выпускника Сумского "Кадетского корпуса" и приумножать его славу.

В Сумском Государственном лицее-интернате обучается около 600 ребят из разных уголков Украины. Руководство учебного заведения убеждено, что 1 сентября этого года к обучению здесь приступит уже 1000 кадетов.