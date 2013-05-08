Ко Дню Победы в командовании Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины прошел день открытых дверей

Мероприятие началось с возложения цветов к комплексу "Памяти защитников Отечества" участие в котором приняли руководство Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины и ветераны Великой Отечественной войны, Вооруженных Сил.

Во время приветственной речи командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Юрий Байдак поздравил всех с наступающим праздником, наградил отличиями и почетными грамотами ветеранов Великой Отечественной войны. По его словам сегодня в списки боевых воинских частей Воздушных Сил зачислены почетными солдатами 18 воинов-фронтовиков. 15 частей достойно носят почетные наименования присвоены в годы Великой Отечественной войны. В 2005 году Харьковскому университету Воздушных Сил присвоено имя Трижды Героя Советского Союза - маршала авиации Ивана Кожедуба. Сейчас проводится работа по присвоению Севастопольской бригаде тактической авиации имени еще одного воздушного аса - Трижды Героя Советского Союза - маршала авиации Александра Покрышкина.

- Воины авиаторы свято хранят традиции старших поколений умножая их ежедневной ратной службой выполняя ответственные задания по охране воздушного пространства государства. На примерах самоотверженного служения Отчизне проявленных советскими воинами в годы Великой Отечественной войны воспитываются военнослужащие мощного вида украинского войска, - отметил генерал-лейтенант Юрий Байдак.

С музыкальным поздравлением перед ветеранами и гостями выступили артисты Центра военно-музыкального искусства Воздушных Сил.

В ходе дня открытых дверей все желающие могли ознакомиться с экспозицией Военно-исторического музея Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Кроме того, все желающие попробовали вкусной "солдатской каши".