Украинские миротворцы в Конго будут праздновать Пасху по национальным традициям

На время «великого поста» в базовом лагере отдельного вертолетного отряда, где функционирует православный храм, был изменен распорядок богослужений. На праздник Вхождения Иисуса Христа в Иерусалим – так называемое «Вербное воскресенье» – украинские миротворцы освятили пальмовые листья. Миротворцы продолжают готовиться к празднику и придерживаться всех православных традиций.

Праздничная литургия начнется ночью и продлится более трех часов. Для того чтобы помолиться смогли все желающие, перед храмом будут развернуты дополнительные палатки и выведена звуковая аппаратура. Во время молитвы будут освящены паски, выпеченные по украинскому рецепту, разрисованные вручную писанки и другие продукты. Также состоится «крестный ход».

Как отметил помощник командира отдельного вертолетного отряда по вопросам религии иерей Виктор Парандюк, каждый из миротворцев выдерживает свой пост. Кто-то отказался от курения, кто-то от мясной пищи, а кому-то удалось переосмыслить свою жизнь, чтобы стать ближе к Богу. Среди личного состава есть прихожане, которые впервые приступили к таинству исповеди и причастия. Личный состав отдельного вертолетного отряда в Демократической Республике Конго выполняет задачи в трех точках базирования.

Интересно, что на праздник Пасхи военнослужащие 18-го отдельного вертолетного отряда в городе Буния посетят православный храм в честь Святого Николая Александрийской Православной Церкви.