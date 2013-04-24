Поисковая группа «Красная звезда» нашла имена 7667 воинов Красной армии
7667 воинов, погибших за освобождение Токмакского района Запорожской области, нашла поисковая группа «Красная звезда», которую возглавляет военный комиссар Токмакского районного военного комиссариата подполковник Вадим Ветер.
– Вначале нашей работы были данные об около 14 тысяч погибших. Сегодня в наших списках более 22 тысяч солдат и офицеров, которые ценой собственной жизни освобождали Токмакщину. На каждого из них составлена личная карточка, подкрепленная официальными документами. Каждый документ, каждая архивная справка в совершенстве изучена и исследована, – отметил подполковник Вадим Ветер.
Председатель Запорожского областного совета Павел Матвиенко, внимательно ознакомившийся с результатами работы поисковой группы, поблагодарил энтузиастов за колоссальный труд, и предложил сделать на примере Токмакского района пилотный проект для всей области. Кроме того, председатель Запорожского облсовета предложил присоединиться к проекту «Красная звезда» областному центру патриотического воспитания молодежи и историкам запорожских вузов. Со своей стороны Павел Матвиенко намерен лоббировать продолжение проекта через Министерство обороны Украины и музей Великой Отечественной войны, где сегодня сконцентрированы все архивные документы 1941-1945 годов.
Кстати, члены поисковой группы «Красная звезда» собирают информацию как об обычных солдатах, так и о героях Советского Союза. И обо всех находят очень интересные сведения, которых раньше не знали даже их ближайшие родственники.