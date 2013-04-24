Поисковая группа «Красная звезда» нашла имена 7667 воинов Красной армии

– Вначале нашей работы были данные об около 14 тысяч погибших. Сегодня в наших списках более 22 тысяч солдат и офицеров, которые ценой собственной жизни освобождали Токмакщину. На каждого из них составлена личная карточка, подкрепленная официальными документами. Каждый документ, каждая архивная справка в совершенстве изучена и исследована, – отметил подполковник Вадим Ветер.

Председатель Запорожского областного совета Павел Матвиенко, внимательно ознакомившийся с результатами работы поисковой группы, поблагодарил энтузиастов за колоссальный труд, и предложил сделать на примере Токмакского района пилотный проект для всей области. Кроме того, председатель Запорожского облсовета предложил присоединиться к проекту «Красная звезда» областному центру патриотического воспитания молодежи и историкам запорожских вузов. Со своей стороны Павел Матвиенко намерен лоббировать продолжение проекта через Министерство обороны Украины и музей Великой Отечественной войны, где сегодня сконцентрированы все архивные документы 1941-1945 годов.

Кстати, члены поисковой группы «Красная звезда» собирают информацию как об обычных солдатах, так и о героях Советского Союза. И обо всех находят очень интересные сведения, которых раньше не знали даже их ближайшие родственники.