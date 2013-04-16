Легенда реактивной авиации встретился с будущими офицерами-летчиками

Во время встречи выпускник Чугуевского военного авиационного училища летчиков и легенда многих военных поколений рассказал будущим офицерам о становлении и развитии авиационной техники, особенностях испытательной работы. С особой теплотой он вспомнил дружеские отношения с летчиками-космонавтами, среди которых есть и первый космонавт планеты Юрий Гагарин.

От курсантской аудитории в адрес почетного гостя поступило немало вопросов. Будущих офицеров-летчиков больше всего интересовали его успехи на пути становления как пилота и покорителя реактивных скоростей.

– За свою военную службу я испытал более 30 типов самолетов, установил 6 мировых авиационных рекордов, из которых три – абсолютные всесоюзные рекорды. Даже после получения сложных травм и невозможности продолжать летно-испытательную работу, я остался в строю и работал на земле в конструкторском бюро «МиГ», – рассказал Георгий Мосолов.

Кстати, Георгий Константинович является почетным гражданином города Харькова. Его именем названы школы и пограничные заставы.

В конце встречи Георгий Мосолов поблагодарил командование университета за сохранение и популяризацию боевых традиций легендарных асов Великой Отечественной войны, летчиков-испытателей, космонавтов. В свою очередь полковник Андрей Алимпиев заверил гостя в том, что нынешние поколения военной авиации так же, как и предыдущие, стремятся к настоящей летной работе и готовы к выполнению всех сложных задач.