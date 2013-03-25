На Хмельнитчине военнослужащие продолжают ликвидировать последствия снежного ненастья

Так, военнослужащие 8-го отдельного полка специального назначения Сухопутных войск ВС Украины на полковой землеройной машине ПЗМ-2 третьи сутки продолжают расчищать сообщение между селами в Старосинявском районе области. Кстати, силами экипажей ПЗМ-2 уже расчищено более 70 км дорог района.

Экипаж инженерной машины разграждения ИМР-2М 649-го авиационного склада ракетного вооружения и боеприпасов Воздушных Сил ВС Украины за субботу и воскресенье расчистил 60 километров путей на пути от районного центра города Щорс до села Виноградовка. Сегодня экипаж тяжелой гусеничной машины работает на окраинах и в селе Михайловка того же района области, где разгребает снег на сложных участках.

Еще одна ИМР-2М1 зенитной технической ракетной базы, которая дислоцируется в Староконстантинове, расчистила 30 км дороги вблизи села Пасечное, что в Старосинявском направлении. Сейчас экипаж военнослужащих инженерной машины разграждения продолжает оказывать помощь в расчистке снежных заносов от с. Пасечное до с. Адамполь Старосинявского района.

Всего за выходные силами и средствами воинских частей Вооруженных Сил Украины, которые дислоцируются в пределах Хмельнитчины, расчищено почти 200 километров дорог. В преодолении последствий непогоды было задействовано более двух десятков автомобильной, специальной, инженерной колесной и гусеничной тяжелой техники. В Хмельницком, Шепетовском, Славутском, Староконстантиновском, Ярмолинецком и Каменец-Подольском гарнизонах было привлечено более четырех с половиной сотен военнослужащих Вооруженных Сил Украины.