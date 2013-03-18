Военные помогли ликвидировать снежные заносы в западных регионах Украины

Военнослужащие 13-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, 107-го Центра дорожного обеспечения, 16-й отдельной бригады армейской авиации и других воинских частей и учреждений Западного региона активно включились в ликвидацию снежных заносов.

Как сообщил заместитель командира 13-го армейского корпуса по воспитательной и социально-психологической работе полковник Владимир Яцентюк, очередная смена командного центра армейского корпуса круглосуточно контролировала ход выполнения спасательных работ в различных регионах Западной Украины, где дислоцируются воинские части соединения. В частности, большой объем работ выполнил личный состав 24-й отдельной механизированной бригады, где оперативную группу возглавлял начальник вооружения бригады майор Владислав Веливок. Путепрокладчик БАТ-2, за рычагами которого поочередно находились капитан Олег Кутенко и старший сержант Михаил Нечай, а также МАЗ-537 под управлением прапорщика Леонида Стасюка, проводили расчистку дороги на отрезке Львов – Золочев, оказывая помощь автомобилям, которые попали в снежную ловушку.

Во Владимир-Волынском личный состав 51-й отдельной механизированной бригады во главе с командиром группы инженерного обеспечения бригады майором Олегом Побережнюком, пробивая большие сугробы, километр за километром, село за селом, день и всю ночь освобождал Волынь из снежной осады. Как результат, расчищено более 115 километров дорог. В каждом населенном пункте, где работали военнослужащие, они слышали слова благодарности от местных жителей. А председатель Иваничевского районного совета Волынской области Людмила Лазаренко встретилась с экипажем тяжелой инженерной машины, чтобы лично поблагодарить военных за выполненную работу, и угостила их домашним обедом.

Искренне благодарил военным также водитель многотонной автоцистерны MAN. Попав возле села Березовица, что на Тернопольщине, в снежную ловушку, он и не надеялся выбраться из глубокого кювета. Более того, его автомобиль мог в любой момент перевернуться. Представителям спасательной группы ГСЧС Тернополя на помощь пришли военнослужащие 11-й отдельной артиллерийской бригады во главе с майором Валерием Баланчуком. Совместными усилиями и не без риска спасателям и военным удалось ликвидировать опасность и восстановить движение автомобильного транспорта.

В сложных погодных условиях экипаж путепрокладчика БАТ-2 703-го инженерного полка 13-го армейского корпуса под командованием командира инженерно-дорожной роты инженерно-дорожного батальона капитана Алексея Заручинского расчистил от снега 56 километров дорожного полотна, что позволило освободить от снежных заносов 4 маршрутных такси и 23 гражданских автомобиля, а также обеспечить беспрепятственное движение в направлении города Самбор, что на Львовщине.

Как всегда, не остались в стороне и приняли деятельное участие в ликвидации последствий стихии военнослужащие 107-го Центра дорожного обеспечения Центрального управления инженерных войск Вооруженных Сил Украины. С помощью грейдера ДЗ 122А и трактора Т-150 К, которыми руководили старший сержант Иван Гачевский и работник ВС Украины Александр Савчук, расчищено более 120 километров снежных заносов на дорогах Ровенщины. По словам командира Центра дорожного обеспечения полковника Олега Безрукова, кроме задействованной техники в постоянной готовности к использованию находятся еще две единицы тяжелой инженерной техники, а также личный состав и средства отряда по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, образованного на базе воинской части.

Присоединились к заботам и авиаторы. В 16-й отдельной бригаде армейской авиации оперативную группу по ликвидации последствий стихийного бедствия возглавил заместитель командира бригады по вооружению подполковник Сергей Маньковский. Почти три десятка километров дороги в направлении аэродрома части и поселка Лагодов расчистили с помощью роторной машины по очистке снега Д-406 и шнекоротора Д-407 на базе ЗиЛ-131, которыми руководили водители старший сержант М.Тарнопильський и сержант О.Робак. По просьбе местных органов власти наземная специальная техника армейских авиаторов помогла также проложить дорогу к одному из населенных пунктов, который уже не первые сутки был изолирован от окружающего мира и страдал без электроэнергии.

Настоящими героями в непростой ситуации стали военнослужащие отдельной бригады армейской авиации младший сержант Игорь Колинчук и старший солдат Юрий Хас. Двумя автомобилями УРАЛ-4320 АПА они освободили из кюветов и снежного плена 8 единиц колесной техники и карету скорой помощи, которая пыталась доставить в районную больницу двух тяжелобольных. Помощь военных оказалась своевременной. А наивысшей наградой для них стали искренние слова сердечной благодарности простых галицких селян.