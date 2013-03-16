На Львовщине военные освободили из снежного плена "скорую", пожарных и спасателей

15 марта к командиру дислоцированного в Самборском районе Львовской области 703-го инженерного полка полковника Александра Королева поступил звонок с 12 государственной пожарно-спасательной части города Самбора с просьбой оказать помощь в спасении граждан, попавших в снежный плен.

На место происшествия немедленно отбыл автомобиль КамАЗ-4310 старшего сержанта Василия Боруты. Возле села Копань Самборского района водитель нашел в снежном заносеавтомобиль скорой помощи, в котором находились двое детей полутора и двух лет с матерью, а также медицинская сестра.

Благодаря профессионализму и опыту Василий Михайлович доставил детей с матерью в Самборскую городскую детскую больницу, где им была оказана первая медицинская помощь. Также военный водитель помог группе спасателей, прибывших на помощь пострадавшим, - они сами стали пленниками снежного заноса.

Вечером того же дня к военным инженерам обратился председатель Самборской районной государственной администрации Иван Билак с просьбой оказать помощь в расчистке дорог в Самборском районе по направлениям: Самбор-Рудки, Самбор-Старый Самбор и Самбор-Мостиска. Для выполнения задания по решению командира полка была направлена ​​группа военнослужащих на БАТ-2. Командир инженерно-дорожной роты инженерно-дорожного батальона капитан Алексей Заручинський, командир отделения дорожной техники старший механик-водитель старший сержант Игорь Войтович, а также временно исполняющий обязанности заместителя командира части по воспитательной работе капитан Василий Лапчук начали работу по направлению Самбор-Рудки. В сложных погодных условиях военнослужащие расчистили от снега 56 километров дороги, что позволило освободить из снежных заносов 4 маршрутных такси и 23 автомобиля, а также обеспечить беспрепятственное движение в направлении города Самбор.

Отработав до 3-х часов утра, личный состав вернулся к месту дислокации для дозаправки техники и отправился на помощь в направлении Самбор-Мостиска. Здесь военные расчистили 46 километров дороги, освободили из заносов 9 автомобилей и оказали помощь группе 12-й государственной пожарно-спасательной части города Самбора, выехавшим для тушения пожара в населенном пункте Владипиль и попавшим в снежную ловушку.