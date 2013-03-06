В Киеве отмечают 100-летие со дня рождения летчика Александра Покрышкина

В мероприятии, посвященном вкладу легендарного воздушного аса и выдающегося военного начальника в дело освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков, приняли участие генералы и офицеры командования Воздушных Сил, бывшие руководители этого вида, военнослужащие частей столичного и Васильковского гарнизона, офицеры и курсанты военных вузов, лицеисты Киевского военного лицея им. Богуна, а также ветераны и военные авиаторы.

Во время торжеств присутствующие имели возможность посмотреть историческую киноленту о жизни легендарного Александра Покрышкина, а также пообщаться между собой о его жизненном и военном пути.

Ветеран Евгений Напраснов рассказал, что лично знал Александра Ивановича.

– Когда он был командиром дивизии, я был у него начальником штаба. Его мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны, служат достойным примером для нынешнего поколения защитников Отечества, а также и для будущих воздушных асов, – отметил Евгений Георгиевич.

Завершилось торжественное собрание праздничным концертом.