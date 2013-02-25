Минобороны будет задействовано в отработке плана предупреждения паводка во время весеннего половодья

По словам заместителя директора Департамента управления спасательными силами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николая Чечеткина, пока разработан план безаварийного пропуска паводка и схождения льда. Он регулирует порядок действий межведомственной группировки сил во время весеннего половодья.

«В частности задействованы Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, Министерство обороны, Министерство внутренних дел, Государственное агентство водных ресурсов, Министерство инфраструктуры, Министерство энергетики и угольной промышленности», - сообщил он.

Предусматривается возможность привлечения в случае опасности около 42,5 тыс. человек, 5 тыс. единиц техники, 830 средств предотвращения водным преградам, а также 90 пиротехнических расчетов. При этом, учитывая гидрологические особенности, территория Украины разделена на 9 регионов оперативного реагирования.

В свою очередь директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида отмечает, что максимальный уровень весеннего половодья в Киеве в нынешнем году составит 600-640 см выше условного нуля, тогда как средний уровень весеннего половодья составляет 715 см.