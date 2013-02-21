В Крыму проходят интенсивные учения военной авиации

Согласно плану, утвержденному начальником Генерального штаба ВС Украины и распоряжение командующего Воздушных Сил, на этой неделе на военном аэродроме "Бельбек" продолжаются мероприятия межвидовой учебно-боевой подготовки. К ним привлечены подразделения Военно-Морских Сил и Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минобороны, из разных авиационных гарнизонов в Крым прибыли самолеты Су-25, МиГ-27, Су-24МР и Ан-26. Они присоединились к самолетам МиГ-29 и Л-39 Севастопольской бригады тактической авиации, которая дислоцируется на аэродроме "Бельбек".

По словам заместителя командира воздушного командования "Юг" ВС ВС Украины по авиации полковника Анатолия Кривоножко, эти меры позволят летчикам приобрести опыт полетов над морем, отработать взаимодействие с Военно-Морскими Силами по работе авиации в районе несения боевой службы корветом "Тернополь". Полеты будут проводиться в течение всей недели. В них, кроме самолетов Севастопольской бригады задействованы самолеты бригад тактической авиации, базирующихся в Кульбакино Николаевской области, Озерном Житомирской области и Староконстантинове.

"Свою работу мы построили таким образом, что наши самолеты и представители авиационных бригад распределены на условного противника и свои силы. Следующий день после прилета на" Бельбек ", 19 февраля, мы уже отработали учебно-боевые задачи с корветом" Тернополь "ВМС ВС Украины ", - рассказал полковник Анатолий Кривоножко.

Как ранее сообщалось, 15 февраля корвет "Тернополь" вышел из Севастополя для несения боевого дежурства. Именно 19 февраля он приступил к патрулированию в определенном районе в центре Черного моря, где его экипаж отрабатывал задачи противовоздушной обороны.

Задачей самолетов штурмовой авиации Су-25 было преодолеть систему противовоздушной обороны корабля и нанести по нему бомбовый удар под прикрытием истребителей МиГ-29.

Как рассказал командир отдельной авиационной эскадрильи подполковник Алексей Захарчук, пара истребителей Су-27, прилетевших из г. Озерное Житомирской области, выполняла задачу прикрытия корабля с воздуха.

"За замыслу учений мы выполнили отражения воздушного нападения условного противника, роль которого выполняли два самолета МиГ-29 Севастопольской бригады тактической авиации. Условный противник был условно уничтожен", - сказал он.