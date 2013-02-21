Военные авиаторы Прикарпатья получили два тренировочных самолета

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства обороны Украины, у военных летчиков 114-й Ивано-Франковской бригады тактической авиации необычный праздник. Они приняли в строй два учебно-тренировочных самолета «Л-39», или, как их еще называют, «Альбатросы». За годы независимости эти самолеты зарекомендовали себя как надежные и качественные авиационные тренажеры. Поэтому и было принято решение ввести их в состав воздушных бригад как средство для практического обучения пилотов.

«Конечно, эти самолеты будут нам полезны в подготовке и становлении на крыло молодых пилотов. Особенно тех, которые в силу определенных обстоятельств не имеют допуска к полетам за штурвалом истребителя. Они позволят нам увеличить количество пилотов-истребителей, значительно сэкономят время и топливо», – рассказал командир 114-й бригады тактической авиации полковник Сергей Голубцов.

Кроме этого, наличие таких самолетов в штате бригады позволит истребителям отрабатывать на практике такие задачи, как поиск и перехват воздушных целей, их классификацию, принуждение к посадке нарушителей воздушной границы на безопасный аэродром и многие другие.

На бетонке аэродрома новоприбывшие самолеты встречал командир бригады полковник Сергей Голубцов, который лично поздравил руководящего перелетом старшего штурмана 114-й бригады тактической авиации подполковника Сергея Исакова с благополучным прибытием. После необходимых технических процедур «Л-39» полноправно вступят в строй и уже со следующей недели будут хорошим подспорьем в повышении боеготовности бригады, которая охраняет западную воздушную границу нашей Родины.