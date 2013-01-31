Военные приняли участие в заседании рабочей группы Украина-НАТО по вопросам военной реформы

Заседание проходило под председательством заместителя Генерального секретаря НАТО посла Дирка Бренгельмана. Мероприятие состоялось с целью обсуждения состояния и перспектив реализации военной реформы в Украине, а также определение целей и задач дальнейшего сотрудничества Украины с НАТО в оборонной сфере в контексте подготовки к проведению очередного заседания Комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны.

В начале заседания сторона от НАТО отметила об уважении Альянсом внеблокового статуса нашего государства и неизменности позиции НАТО относительно поддержки курса военной реформы Украины. В ходе заседания было отмечено, что сторонам удалось сохранить положительную динамику партнерства в рамках мероприятий годовой национальной программы сотрудничества Украины с НАТО, активизировать работу по внедрению ведущих военных стандартов НАТО / ЕС в деятельность Вооруженных Сил Украины, расширить в 2013 году участие Украины в операциях под руководством НАТО и начать практическую реализацию второго этапа Проекта трастового фонда НАТО / ПРМ по утилизации избыточных и непригодных боеприпасов, легкого вооружения и стрелкового оружия.

Во время заседания сторонами были согласованы цели и приоритетные направления сотрудничества в поддержку процесса оборонных реформ в Украине на среднесрочную перспективу, которая предусматривает: поддержку военно-политического диалога, содействие в проведении военной реформы, внося вклад в международную безопасность и продолжение оборонно-технического сотрудничества.

В тот же день, выступая на пресс-конференции, посвященной обсуждению планов НАТО на текущий год, генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен отметил, что Альянс планирует провести заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны в феврале текущего года.

Справка: Комиссия Украина-НАТО (далее - КУН), создана в 1997 году в соответствии с положениями Хартии об особом партнерстве Украины с НАТО с целью осуществления общей оценки состояния развития отношений, наблюдения за процессом планирования и разработки предложений относительно путей улучшения или дальнейшего развития сотрудничества между Украина и НАТО. Последнее заседание КУН на уровне министров обороны состоялось в июне 2010 года.