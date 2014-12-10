На Луганщине военные активно сотрудничают с местными органами власти и населением

Выстраивается четкое и системное сотрудничество и координация между армейскими подразделениями, которые выполняют боевые задачи в этом регионе с гражданским населением, местными органами власти, волонтерами, другими военными формированиями, правительственными и неправительственными организациями, религиозными общинами и т.д.

По словам руководителя оперативной группы военно-гражданского сотрудничества Вооруженных Сил Украины, среди местных жителей, проживающих на освобожденных от террористов населенных пунктах Луганщины, восстанавливается доверие к украинской армии. Они видят в ней надежного защитника, но, в то же время, крайне нуждаются в помощи в налаживании мирной и безопасной жизни.

Специалисты оперативной группы военно-гражданского сотрудничества выполняют задачи по выявлению конкретных проблемных вопросов, разрабатывают пути их решения, координируют действия между представителями различных ведомств и осуществляют сопровождение процесса их реализации.

Также они обеспечивают создание условий для налаживания гуманитарной помощи образовательным, медицинским и социальным учреждениям, привлечение благотворительных общественных организаций в реабилитации пострадавших в результате действий террористов и восстановление разрушенной инфраструктуры.