В Черниговской области восстанавливают военный аэродром

В Чернигове подразделения Государственного научно-испытательного центра Вооруженных Сил Украины и военнослужащие отдельного инженерно-аэродромного батальона завершили первый этап восстановительных работ территории военного аэродрома “Пивци”, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

В частности, военнослужащие расчистили свыше 1200 метров щелевых соединений взлетно-посадочной полосы, привели в порядок прилегающие площадки и подготовили объекты для последующей заливки бетона.

"Сейчас мы реализуем план первоочередных мероприятий по восстановлению важнейших объектов. Завершен первый этап работ. Аэродром восстанавливается с целью развертывания на нем подразделений нашего Центра и проведение специалистами-учеными работ по переоснащению и испытания новейшей военной техники, в том числе и военной авиации", - отметил заместитель начальника Государственного научно-испытательного центра Вооруженных Сил Украины по тылу подполковник Виктор Павлюк.

Следует добавить, что в 2015 году на “Пивцах” планируется впервые опробовать посадку самолета Ан-70 на взлетно-посадочные полосы с грунтовым покрытием.