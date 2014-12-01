Специальный центр в зоне АТО продолжает работать над проблемой полного прекращения огня
12:51, 01 декабря 2014Армия
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В зоне проведения Антитеррористической операции продолжена работа совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.
REUTERS
К деятельности рабочего органа в соответствии с условиями Минского протокола вовлеченные стороны от Вооруженных сил Украины и РФ, и представители так называемых самопровозглашенных “ДНР” и “ЛНР”.
Рабочую группу от Украинской стороны возглавляет генерал-лейтенант Владимир Аскаров.
- Основной задачей центра является: постепенное решение конфликтных вопросов на востоке Украины. Мы работаем над проблемой полного прекращения огня, - отмечает он.
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