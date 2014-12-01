Специальный центр в зоне АТО продолжает работать над проблемой полного прекращения огня

К деятельности рабочего органа в соответствии с условиями Минского протокола вовлеченные стороны от Вооруженных сил Украины и РФ, и представители так называемых самопровозглашенных “ДНР” и “ЛНР”.

Рабочую группу от Украинской стороны возглавляет генерал-лейтенант Владимир Аскаров.

- Основной задачей центра является: постепенное решение конфликтных вопросов на востоке Украины. Мы работаем над проблемой полного прекращения огня, - отмечает он.