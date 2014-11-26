Героя-финансиста подполковника Добренького наградили орденом Даниила Галицкого

Торжественное награждение состоялось в Военном институте Киевского национального университета имени Тараса Шевченко в рамках учебно-методических сборов специалистов финансовых органов воинских частей ВС Украины, призванных на особый период в связи с мобилизацией.

Директор Департамента финансов Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Иван Марко поблагодарил офицера за мужество во время выполнения задания накануне Дня Независимости относительно выплаты денежного обеспечения военнослужащим-участникам АТО.