Героя-финансиста подполковника Добренького наградили орденом Даниила Галицкого
19:03, 26 ноября 2014Армия
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Сегодня, 26 ноября, в Киеве состоялось награждение орденом Даниила Галицкого героя-финансиста подполковника Сергея Добренького.
mil.gov.ua
Торжественное награждение состоялось в Военном институте Киевского национального университета имени Тараса Шевченко в рамках учебно-методических сборов специалистов финансовых органов воинских частей ВС Украины, призванных на особый период в связи с мобилизацией.
Директор Департамента финансов Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Иван Марко поблагодарил офицера за мужество во время выполнения задания накануне Дня Независимости относительно выплаты денежного обеспечения военнослужащим-участникам АТО.
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