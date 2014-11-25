Защитники Мариуполя получили возможность духовно обогащаться в полевых условиях

С разрешения руководства сектора и Департамента служение в силовых структурах Украинской греко-католической церкви, следующие несколько месяцев он будет духовно обогащать потребности наших воинов в этом регионе, сообщает пресс-служба Минобороны.

"В зоне АТО я нахожусь с июня этого года. Окрестности Донецка, Старобешево и Иловайск - основные населения пункты, где я вместе с действующими военными переживал многочисленные обстрелы и наблюдал за их героическими поступками на поле боя. Во время одного из артиллерийских обстрелов в сентябре я получил контузию и вынужден был вернуться для лечения на родную Львовщину. Сейчас с моим здоровьем все в порядке и я готов дальше помогать освободителям родной земли", - пояснил отец Владимир.

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По словам священнослужителя, ему редко приходится бывать в полевой часовне. Ведь он постоянно просится на передовую сил АТО, где его ждут защитники Мариуполя.

На блокпостах или на боевых позициях он не разделяет людей в униформе по принадлежности к вероисповеданиям. Он просто общается на разные темы с бойцами и с помощью слова Божьего старается поднять их боевой дух. В отдельных случаях, по просьбе украинских воинов он проводит богослужения и причастия по христианским обрядам.

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что в Донецке исчез греко-католический священник.