Минобороны просит журналистов проверять информацию перед публикацией

При этом в сюжете отмечалось, что бойцов не обеспечивает именно Министерство обороны Украины, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Управление прессы и информации Министерства обороны Украины отмечает: оборонное ведомство гордится патриотизмом и мужеством бойцов всех добровольческих батальонов, которые защищают Родину. Однако указанный в сюжете добровольческий батальон патрульной службы милиции особого назначения, создан в апреле 2014 года в структуре Главного управления Министерства внутренних дел Украины в г. Киеве", - сказано в сообщении.

Таким образом, вопрос обеспечения этого батальона, в том числе продуктами питания, не относится к сфере ответственности Министерства обороны Украины.

Министерство обороны Украины призывает журналистов, представителей средств массовой информации проверять (уточнять) информацию перед ее обнародованием.