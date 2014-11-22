Полторак: главная моя задача - быстрые реформы для построения крепкой армии

Об этом министр обороны, генерал-полковник Степан Полторак сказал 21 ноября в Центральном доме офицеров ВСУ во время встречи с представителями Киевской Ассоциации военных атташе, аккредитованных в Украине, сообщает пресс-служба министерства.

«Все это мы будем делать когда изучим до конца все ошибки, которые сделали во время ведения АТО, все достижения ведущих стран по построению современных вооруженных сил. И только после этого, учитывая приобретенный опыт, убежден, что мы сможем реформировать наши Вооруженные Силы», - отметил министр обороны.

«Главной задачей, которая стоит передо мной, как министром обороны, конечно является проведение быстрых реформ для того, чтобы построить крепкую, подготовленную, хорошо оснащенную армию, которая была бы готова защитить наше государство. Конечно, это не делается за один-два дня. У нас есть план, мы сейчас над этим работаем. И я убежден, что мы обязательно воплотим в жизнь», - сказал он.

По словам министра, основанием и успехом выполнения боевых задач любого воинского формирования является материально-техническое обеспечение. «Здесь есть много проблем, которые связаны не только с тем, что бюджет не позволяет обеспечить Вооруженные Силы Украины в полном объеме, но и из объективных причин, которые мешают нам работать. Мы знаем как их решать, и работаем над этим», - отметил руководитель отечественного оборонного ведомства.

Он подчеркнул, что в Украине достаточный и большой потенциал оборонно-промышленного комплекса, который до этого, к сожалению, практически не использовался.

«Поэтому, одна из приоритетных задач - организация взаимодействия с предприятиями ОПК для обеспечения Вооруженных Сил современными средствами», - рассказал Полторак.

«К сожалению не во всем зависит только от нас стабилизация обстановки на востоке Украины. Внешний фактор и присутствие 7,5 тысяч представителей российских вооруженных сил на территории Украины является дестабилизирующим фактором и к сожалению мешает нам быстро стабилизировать ситуацию в нашем государстве», - резюмировал министр.