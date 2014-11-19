В Одессе завершились курсы переподготовки военных в рамках программы Украина-НАТО

На церемонии вручения сертификатов присутствовали, директор Директората НАТО по интеграции, партнерству и сотрудничеству Департамента политических дел и политики безопасности доктор Альберто Бин, заместитель директора Департамента кадровой политики Министерства обороны Виталий Колесник, начальник отдела социальной и профессиональной адаптации бывших военнослужащих Министерства социальной политики Максим Андросенко, а также военнослужащие Одесского гарнизона, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

Обращаясь к выпускникам директор Директората по интеграции, партненрства, Департамента дел и политики безопасности Международного секретариата НАТО Альберт Бин, выразил уверенность, что полученные знания и навыки дадут возможность каждому выпускнику курсов составить удачную конкуренцию на рынке труда.

Следует отметить, что в феврале 2015 года состоится очередной выпуск военнослужащих уволенных в запас, которые учатся на 400-часовых интенсивных курсах английского языка от Британского совета.