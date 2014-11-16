На лечение в Польшу отправились 45 раненых бойцов АТО

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облсовета, в течение месяца, до 17 декабря, украинские военнослужащие пройдут оздоровление в санаториях «Uzdrowisku Ladek-Dlugopole SA» и «Szczawno-Jedlina SA», где к их услугам будет вся необходимая инфраструктура и оборудование, а также целебный горный климат и высококвалифицированные медики.

«Наши врачи сделали все возможное, чтобы спасти раненных бойцов, сохранить им жизнь и здоровье. А дальнейшую реабилитацию и оздоровление мы решили доверить ведущим здравницам Польши», - сказал председатель Днепропетровского областного совета Евгений Удод, слова которого цитирует пресс-служба.

Он отметил, что Польша является надежным партнером Днепропетровской области не только в реализации взаимовыгодных проектов, но и тогда, когда нужна неотложная помощь.

В облсовете также сообщают, что с начала ноября в Польше (курорт Кудова-Здруй) реабилитацию уже проходят пятеро детей из Донецкой и Луганской областей. Вторую группу детей планируется отправить в Польшу в начале 2015 года.