У курсантов факультета противовоздушной обороны состоялось тактико-специальное занятие
В Ровенской области состоялось тактико-специальное занятие с боевой стрельбой курсантов выпускного курса факультета противовоздушной обороны Сухопутных войск Харьковского университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба.
Участники мероприятия под руководством начальника кафедры полковника Геннадия Левагина выполнили практические стрельбы из зенитных установок ЗУ-23, переносных зенитно-ракетных комплексов и зенитно-ракетных комплексов «Стрела-10».
"Уже скоро наши воспитанники пополнят воинские части Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, и чем больше опыта они получат во время обучения, тем лучше будут готовы противостоять вызовам современности. Ровенская область имеет хорошую учебно-материальную базу, что позволяет выполнять огневые задачи в условиях, приближенных к боевым", - подчеркнул полковник Геннадий Левагин.
Обеспечивали проведение тактико-специального занятия военнослужащие центра авиации и противовоздушной обороны оперативного командования «Север», большинство из которых принимали участие в проведении АТО на востоке Украины.