У курсантов факультета противовоздушной обороны состоялось тактико-специальное занятие

Участники мероприятия под руководством начальника кафедры полковника Геннадия Левагина выполнили практические стрельбы из зенитных установок ЗУ-23, переносных зенитно-ракетных комплексов и зенитно-ракетных комплексов «Стрела-10».

"Уже скоро наши воспитанники пополнят воинские части Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, и чем больше опыта они получат во время обучения, тем лучше будут готовы противостоять вызовам современности. Ровенская область имеет хорошую учебно-материальную базу, что позволяет выполнять огневые задачи в условиях, приближенных к боевым", - подчеркнул полковник Геннадий Левагин.

Обеспечивали проведение тактико-специального занятия военнослужащие центра авиации и противовоздушной обороны оперативного командования «Север», большинство из которых принимали участие в проведении АТО на востоке Украины.