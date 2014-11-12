Теперь в школе - новая теплотрасса. О проблеме с отоплением рассказали местные жители. Как оказалось, теплотрасса в школе находилась в аварийном состоянии более 10 лет. Все обращения директора школы в органы местного самоуправления с просьбой помочь не принесли результата, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

Для решения этого вопроса руководитель одной из групп Гражданско-военного сотрудничества подполковник Константин Калентьев встретился с председателем поселкового совета и местными частными предпринимателями. В результате предприниматели согласились выделить средства, а председатель сельсовета - помочь техникой и работниками. Задачу поиска и доставки необходимых материалов и спецтехники взяли на себя военные.

"В короткий срок все необходимые работы были выполнены. Новая теплотрасса успешно прошла испытания и готова к эксплуатации. Теперь холодная пора не помешает образовательному процессу", - отметил полковник Вячеслав Спижовый.

В дальнейшем группы Гражданско-военного сотрудничества планируют помочь школе с оборудованием столовой, роль которой сейчас выполняет актовый зал. Кроме этого, нужно провести косметический ремонт спортзала, решить проблему с его отоплением и обеспечением спортивным инвентарем. Но для реализации всех этих планов военным нужна помощь неравнодушных людей.