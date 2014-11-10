Военные врачи Одессы повышают квалификацию для работы в зоне АТО

Сегодня здесь проходят обучение более двух тысяч студентов вторых-третьих курсов из 57 стран мира, интерны, аспиранты, клинические ординаторы, а также военные врачи разных специальностей, которые в дальнейшем будут оказывать медицинскую помощь военным в зоне АТО.

По словам заведующего кафедрой симуляционной медицины Владимира Артеменко, новый центр оборудован базовыми симуляторами, которые позволяют усовершенствовать мастерство остановки кровотечений, наложение швов, лечение ран, а также выполнения различного рода уколов.

Также здесь есть устройство Traumaman для отработки хирургии нестандартных травм, а также роботизированные комплексы Gaurmard для сердечно-легочной реанимации, ухода за пациентами и многое другое. Гордостью одесского центра является созданный в марте этого года прибор, позволяющий имитировать микрохирургические операции на глазах. А стол с сенсорным экраном Anatomage оперирует огромным массивом данных о строении человека.

Читайте такжеНа Херсонщине военные пройдут флюорографиюНеобходимо отметить, что медицинский университет уже обеспечил несколькими эндоскопическими стендами полевой госпиталь. В дальнейших планах - еще несколько выездов на Донбасс, чтобы научить военных медиков работе с осколочными ранами на сложном современном оборудовании.