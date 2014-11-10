В Красногоровку доставлено 28 тонн гуманитарного груза

Этот населенный пункт постоянно страдает от минометных и артиллерийских обстрелов незаконных вооруженных формирований, говорится в сообщении на сайте Минстерства обороны. Автомобили с помощью сопровождал военный конвой из числа военнослужащих 2-го батальона территориальной обороны

"Мы уже не впервые сопровождаем и доставляем подобный груз до самых опасных районов зоны АТО. Две недели назад 30 тонн пищевых продуктов мы доставили в район Дебальцево. Надеемся и верим, что уже в ближайшее время дороги в этих регионах Украины станут безопасными. Тогда обязанности по перевозке подобных грузов лягут на плечи гражданских логистов", - рассказал начальник отдела планирования и контроля автомобильных перевозок тыла штаба АТО.

Сейчас в Красногоровке не работает ни одна школа или садик, нет газа, а воду завозят раз в сутки в ограниченном количестве. Жители с нетерпением ждут прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований и больше всего хотят мира.