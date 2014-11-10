В Доме офицеров ВС Украины состоялась благотворительная культурно-патриотическая акция «Помоги раненому!»

Цель акции - собрать средства, необходимые для закупки медикаментов для лечения бойцов, которые понесли пораненень в зоне АТО.

Во время мероприятия в фойе Дома офицеров была размещена выставка работ детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей-сирот, мастеров изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

Музыкальное сопровождение выставки обеспечивал оркестр Вооруженных Сил Украины.

- Сегодня все те, кто находятся в больницах нуждаются в нашей помощи. Несмотря ни на что, мы не имеем права оставить их в беде, - отметила во время открытия благотворительного концерта Президент Всеукраинского Благотворительного Фонда Елена Полищук. - Только совместными усилиями мы сможем помочь нашим героям.

Во время мероприятия зрители минутой молчания почтили память погибших в АТО военнослужащих, мирных граждан, которые отдали жизнь за мир и независимость Украины.

Поддержать военных и помочь раненым во время АТО бойцам изъявили желание лучшие фольклорные коллективы и звезды эстрады Украины и Грузии. Во время благотворительного концерта выступили: Киевский академический театр украинского фольклора «Берегиня», народный артист Украины Владимир Талашко, народные артистки Украины Марина Одольская и Ирина Билык, Анжелика Рудницкая, Соня Злотник, ансамбль грузинских народных танцев «Ибериели», артист ШмагіТагіашвілі и другие. Среди приглашенных гостей на благотворительной акции также присутствовал Посол Грузии в Украине Михеїл Уклеба.

Во время благотворительной культурно-патриотической акции «Помоги раненому!» все артисты выступали бесплатно.

Стоит отметить, что это уже не первая инициатива Фонда «Социальное Партнерство». Так, в Днепропетровске больницу им. Мечникова для раненых бойцов уже передано антибиотиков на сумму более чем 200 тыс. грн., предоставлено помощи семьям погибших на Майдане на 10 млн. грн. Также, более 100 детей из многодетных семей из зоны АТО были отправлены на отдых в Грузию. Сбор средств на медицинские препараты для раненых в зоне АТО бойцов не прекращается ни на минуту. Сумма от благотворительных взносов измеряется уже десятками тысяч гривен.