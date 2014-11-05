Курсанты-метеорологи обеспечивают прыжки с парашютом коллег из Военной академии

Во время подготовки и проведения прыжков с парашютом на территории Центра обеспечения учебного процесса Военной академии группа курсантов-метеорологов предоставляет руководителю прыжков подробную информацию относительно погодных условий.

В частности, температуру, атмосферное давление, влажность и плотность воздуха, направление и скорость ветра, облачность, осадки и видимость и т.д. В их обязанности входит подготовка информации о прогнозируемые изменения погоды, выработки рекомендаций по наиболее эффективному использованию текущих погодных условий для десантирования. Данные метеорологов необходимы и для точной настройки страхующих приборов, которые принудительно раскрывают парашют на заданной высоте.

По словам заведующего кафедрой военной подготовки Одесского государственного экологического университета подполковника Олега Грушевского, подобное сотрудничество с Военной академией длится уже давно и позволяет не только метеорологічно обеспечить проведение прыжков с парашютом будущих офицеров-десантников, но и приобрести необходимые практические навыки курсантам-метеорологам, которые уже за год продолжат свою военную карьеру на соответствующих должностях в частях и соединениях украинского войска.