Минобороны создало научно-аналитическую группу для изучения захваченного вооружения

Так, при штабе АТО и штабах секторов сил АТО создан отдел и отделение по обобщению опыта боевых действий с привлечением представителей Военно-научного управления Генерального штаба ВС Украины, Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского, Центрального научно-исследовательского института вооружения и военной техники и Академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

При Военно-научном управлении Генерального штаба ВС Украины созданы рабочие группы по обобщению опыта применения и всестороннего обеспечения действий войск (сил) в АТО, научного сопровождения модернизации вооружения и военной техники с привлечением представителей командований видов ВС Украины, ВВУЗА и НДУ.

С целью организации взаимодействия с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, структурными подразделениями Министерства обороны Украины и Генерального штаба ВС Украины во время функционирования в условиях особого периода в Центральном научно-исследовательском институте вооружения и военной техники создано 5 экспертных групп.

Во время специализированных курсов на базе Житомирского военного института имени С.П.Королева в течение сентября - октября проведено обучение и подготовлено определенное количество специалистов для подразделений беспилотных летательных аппаратов.

В течение мая - октября этого года проведен ряд научно-практических конференций по проблемным вопросам подготовки войск (сил) к выполнению задач в особый период, модернизации существующих и создания перспективных образцов вооружения и военной техники, обобщение опыта применения Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в АТО. По результатам научно-практических конференций выполняются мероприятия по реализации их практических рекомендаций.