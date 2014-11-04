На Ривненщине семья погибшего в АТО военного получила квартиру

Жилье было предоставлено в новостройке по улице Степанская в городе Костополь. Это первое жилье, распределенное из шести зарезервированных в этом доме квартир для семей погибших военнослужащих.

Квартиры с ремонтом «под ключ», с центральным отоплением и санузлом. Здание уже сдано в эксплуатацию и передано на баланс Костопольского городского совета. Дом утеплен, во дворе для детей оборудована детская площадка.