На Ривненщине семья погибшего в АТО военного получила квартиру
18:10, 04 ноября 2014Армия
18 0
Члены семьи военнослужащего, погибшего во время выполнения задач антитеррористической операции на востоке Украины, получили трехкомнатную квартиру из фондов Министерства обороны Украины.
mil.gov.ua
Жилье было предоставлено в новостройке по улице Степанская в городе Костополь. Это первое жилье, распределенное из шести зарезервированных в этом доме квартир для семей погибших военнослужащих.
Квартиры с ремонтом «под ключ», с центральным отоплением и санузлом. Здание уже сдано в эксплуатацию и передано на баланс Костопольского городского совета. Дом утеплен, во дворе для детей оборудована детская площадка.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter