Президент отметил государственными наградами военнослужащих

16:08, 03 ноября 2014
Армия
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Президент отметил государственными наградами группу военнослужащих вооруженных сил за личное мужество и героизм.

REUTERS

Президент, верховный главнокомандующий вооруженных сил Петр Порошенко подписал Указ № 838/2014 «О награждении государственными наградами Украины», сообщает сайт Министерства обороны.

«За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге постановляю:

в вооруженных силах Украины:

Наградить орденом Богдана Хмельницкого II степени

ГРАЧЕВА Алексея Георгиевича (посмертно) - полковника

ПИЛИПЧУКА Виталия Васильевича - старшего лейтенанта

Наградить орденом Богдана Хмельницкого III степени

АРЦИЛЕНКА Дмитрия Юрьевича (посмертно) - майора

БАЛАГЛАНОВА Павла Юрьевича (посмертно) капитана

БОТВИННИКА Богдана Игоревича - старшего лейтенанта

БОЧАРОВА Дениса Александровича (посмертно) капитана

ВАСИЛЬЕВА Дмитрия Владимировича - старшего лейтенанта

ГАБЧАКА Ивана Николаевича (посмертно) - лейтенанта

ГАВРИЛЮКА Романа Владимировича - подполковника

ГАЙОВЧИКА Николая Николаевича - подполковника

ГРАЧЕВА Юрия Викторовича - капитана

ГРЕЧЕСКОГО Сергея Васильевича - майора

ГУПАЛЮКА Юрия Игоревича - лейтенанта

ДЯКИВА Александра Юрьевича - полковника

ИВАНОВА Дмитрия Николаевича - старшего прапорщика

КИФОРЕНКА Бориса Борисовича (посмертно) - полковника

КОТЕЛЬНИКОВА Германа Вячеславовича - майора

МАКАРОВА Дмитрия Александровича - подполковника

МАРЧУКА Александра Григорьевича (посмертно) - лейтенанта

МАХОВА Алексея Владимировича - майора

МОРДОВЦА Олега Юрьевича - капитана

НЕТРЕБКА Александра Юрьевича - старшего лейтенанта

ОТРОЩЕНКОВА Владимира Павловича - полковника

ПОГОРЕЛОГО Юрия Викторовича - подполковника

ПОЛІХУНА Ивана Евгеньевича - майора

ПОМАЗАНА Александра Владимировича - майора

ПРОКОПЕНКО Владимира Юрьевича - подполковника

ПУГАЧЕВА Алексея Игоревича - подполковника

САМИЛЕНКО Сергея Михайловича - подполковника

СВЕТЛИЧНОГО Александра Григорьевича (посмертно) капитана

СЕВОСТЬЯНЧИКА Дмитрия Александровича (посмертно) - лейтенанта

СКЛЯРА Владимира Васильевича - полковника

СКОРЕНЬКОГО Петра Емельяновича - полковника

СМОРЖАНЮКА Валерия Петровича - полковника

СОЛОВЬЕВА Евгения Сергеевича - лейтенанта

СОЛОВКА Алексея Леонидовича - лейтенанта

ТАМБОРСКОГО Александра Владимировича - старшего лейтенанта

ТЕРЦА Александра Николаевича - полковника

УСАЧЕНКО Виктора Егоровича - полковника

ХЛИВНЮКА Владимира Анатольевича - полковника

ШКАРБУНА Дмитрия Павловича (посмертно) - майора

ШЛЮХАРЧУКА Владимира Тарасовича - майора

ШПОТА Сергея Николаевича - капитана

ЯКИМЦА Василия Олеговича - полковника

ЯКУШЕВСЬКОГО Алексея Викторовича - майора

ЯЦЕНКО Михаила Игоревича - старшего лейтенанта

Наградить орденом «За мужество» ІІІ степени

АБРАМОВА Аркадия Валерьевича - солдата

АКУЛИБАБУ Александра Вячеславовича - солдата

АЛТУХОВА Александра Сергеевича - солдата

АЛЬХОВИКОВА Сергея Викторовича - старшего лейтенанта

АНДРЕЕВА Александра Николаевича - солдата

АНДРОЩУКА Петра Владимировича - солдата

БАБИЧА Артема Юрьевича - лейтенанта

БАДИКА Евгения Игоревича - солдата

БАЗЮКА Константина Николаевича - сержанта

БАЛАНА Виктора Васильевича - старшего солдата

БАЛОГУ Василия Васильевича (посмертно) капитана

БАРАБАНЮКА Сергея Анатольевича - младшего сержанта

БЕЛЯЕВА Евгения Игоревича - младшего сержанта

БОЙЧЕНКО Николая Владимировича - сержанта

БОНДАРЕНКО Анатолия Григорьевича - солдата

БОНДАРЕНКО Владимира Александровича (посмертно) капитана

БОРИСОВА Андрея Евгеньевича - солдата

БОРОВИКА Николая Алексеевича - сержанта

БУГАРА Сергея Сергеевича - солдата

БУДЗА Дмитрия Николаевича - старшего солдата

БУРДЯКА Юрия Васильевича (посмертно) - младшего сержанта

ВАСИЛЬЕВА Виталия Константиновича - младшего сержанта

ВЕРЕНИЧА Сергея Александровича - старшего сержанта

ВОЛОСТЕЦКОГО Владимира Владимировича - солдата

ГАВЕЦКОГО Андрея Юрьевича - сержанта

ГАЙЧЕНКО Александра Анатольевича - солдата

ГАСПАРЯНА Андраника Георгиевича - подполковника

ГОНЧАРА Михаила Сергеевича - старшего солдата

ГОРБАНЯ Александра Викторовича - солдата

ГОРБАТЮКА Юрия Владимировича - солдата

ГОРГУЛЬЯ Павла Борисовича - сержанта

ГОРКОВСКОГО Максима Владимировича - солдата

ГОРЯЧЕЯ Сергея Геннадьевича - солдата

ГРИТЧИНА Юрия Юрьевича - солдата

ШИШЕЧКУ Олега Олеговича - солдата

ГУРНЯКА Виктора Петровича (посмертно) - солдата

ГУСЕЙНОВА Артема Руслановича - солдата

ДАНИЛОГОРСКОГО Сергея Николаевича - сержанта

ДАЦЕНКО Евгения Ивановича - солдата

ДВОРЕЦКОГО Андрея Владимировича - старшего солдата

ДЖЕРДЖА Станислава Олеговича - солдата

ДЗЮНДЗЮ Андрея Николаевича - старшего солдата

ДИКОГО Максима Юрьевича - солдата

ДОГАРЕВА Антона Андреевича - старшего солдата

ДУДИНА Андрея Степановича (посмертно) - старшего солдата

ДУСЯ Сергея Васильевича (посмертно) - солдата

ЕВТОДИЯ Илью Николаевича - солдата

ЕФИМЕНКО Валерия Николаевича - старшего солдата

ЕФИМОВСКОГО Дмитрия Валерьевича - солдата

ЗАБЛОЦКОГО Руслана Сергеевича - старшего солдата

ЗАПАРУ Геннадия Витальевича (посмертно) - младшего сержанта

ЗАЯЦА Алексея Владимировича - солдата

КАПЛАНЧУКА Николая Валерьевича - солдата

КАУШАНА Владимира Сергеевича - прапорщика

КОЛОДИЯ Петра Владимировича - солдата

КОНДРАТУ Артема Валерьевича - солдата

КОРНЕВА Владимира Викторовича (посмертно) капитана

КОТВАЛЮКА Евгения Олеговича - младшего сержанта

КРАВЦА Руслана Сергеевича - сержанта

КРАСНОЖОНА Александра Ивановича - младшего сержанта

КРИВЛЮКА Романа Николаевича - солдата

КРИВОУСА Андрея Викторовича - капитана

КРЫЖАНОВСКОГО Андрея Валерьевича - солдата

КУЗНЕЦОВА Андрея Ивановича - солдата

КУЗНЕЦОВА Владислава Алексеевича - солдата

КУЦАЯ Геннадия Владимировича (посмертно) - сержанта

КУЦЯ Михаила Михайловича - солдата

КУШПЕТУ Владимира Ярославовича - старшего сержанта

ЛАЗАРЕНКО Александра Александровича - капитана

ЛАСОВСКОГО Леонида Александровича - солдата

ЛЕОНОВА Максима Сергеевича - сержанта

ЛИБОВИЧА Павла Георгиевича - солдата

ЛИНКИНА Вадима Витальевича - солдата

ЛИНЕВА Владимира Владимировича - сержанта

ЛОЗОВЕНКО Владислава Анатольевича - сержанта

МАГАЦА Александра Евгеньевича - старшего сержанта

МАГРОВА Александра Петровича - старшину

МАКСИМЕНКО Петра Ивановича (посмертно) - солдата

МАРГИТИЧА Евгения Андреевича - солдата

МАРЕЦКОГО Сергея Сергеевича - солдата

МАЦУ Романа Степановича - солдата

МЕЛЬНИКА Юрия Владимировича - солдата

МИХАЛЬСКОГО Тараса Романовича (посмертно) - солдата

МИРОШНИЧЕНКО Петра Александровича (посмертно) - солдата

МУЗЫКУ Романа Петровича (посмертно) - сержанта

ОБЪЕДКА Александра Витальевича - солдата

ОГОРОДНИКОВА Максима Игоревича - солдата

ОЛЕЙНИКОВА Андрея Ивановича - солдата

ОНИЩЕНКО Виталия Александровича - старшего солдата

ОРЛОВСКОГО Александра Николаевича - майора

ПАВЛИШИНА Александра Ивановича - младшего сержанта

ПАВЛЮКА Петра Степановича - старшину

ПАЛЫГУ Алексея Александровича - сержанта

ПЕПЕЛЯШКО Ивана Михайловича - лейтенанта

ПЕРЕВОЗНИКА Дмитрия Станиславовича - солдата

ПЕТРОВСКОГО Виктора Станиславовича - старшего солдата

ПИДИБАЕВА Александра Владиславовича - солдата

ПОЛОЗА Максима Игоревича - старшего солдата

ПОЛЯНСКОГО Ивана Сергеевича - младшего сержанта

ПОМАЗУЕВА Владимира Владимировича - майора

ПОСТОЛЕНКО Сергея Александровича - солдата

ПОТАПЕНКО Владимира Олеговича - солдата

ПРОТАСЮКА Назара Григорьевича - солдата

РЕМЕЗА Леонида Владимировича - солдата

РУБАНА Станислава Юрьевича - солдата

РУДЕНКО Александра Владимировича - старшего сержанта

САВЧЕНКО Юрия Борисовича (посмертно) - старшего сержанта

САЙЧЕНКО Артема Юрьевича - младшего сержанта

САМОЙЛОВА Виктора Васильевича - старшего сержанта

СЛАВИНА Александра Олеговича - младшего сержанта

СЛИВИНСКОГО Григория Игоревича - солдата

ТЕРНАВСКОГО Сергея Михайловича - подполковника

ТИТКА Дмитрия Николаевича (посмертно) - старшего сержанта

ТИХОНЮКА Максима Игоревича - сержанта

ФЛИСТУ Юрия Зиновьевича (посмертно) - солдата

ХАРЧЕНКО Александра Сергеевича - солдата

ХОЛМАТОВА Рустама Таджиалиевича - капитана

ХОМЕНКО Василия Леонидовича - солдата

ЦИВАДИЦА Артема Тимуровича - майора

ЦИКУ Артура Витальевича - солдата

ЦИЛЮРНИКА Владимира Анатольевича - капитана

ЦУРИКОВА Сергея Анатольевича - майора

ЧЕБАНОВА Михаила Анатольевича - солдата

ЧЕРКАСОВА Максима Витальевича - солдата

ЧОЛОВСКОГО Александра Анатольевича - старшину

ШЕЛЕПАЕВА Александра Анатольевича (посмертно) - сержанта

ШЕРЕМЕТУ Ярослава Васильевича - солдата

ШКВИРУ Романа Александровича - старшего солдата

ШКРАБКО Олега Николаевича - старшего солдата

ШУКРУТУ Александра Петровича (посмертно) - солдата

ЯНЧЕВСКОГО Романа Юрьевича - солдата

Наградить орденом Даниила Галицкого

ГАМА Виктора Владимировича - генерал-майора

ДОБРЕНЬКОГО Сергея Александровича - подполковника

КЛЕЦЕНКА Анатолия Сергеевича - полковника

КОВАЛЬЧУКА Олега Васильевича - майора

ЛЕРМАНА Ярослава Иосифовича - полковника

Наградить медалью «За военную службу Украине»

БАРГАМИНА Николая Николаевича - лейтенанта

БУБНОВА Александра Ефимовича - прапорщика

ГОРЕНКА Юрия Николаевича - старшего прапорщика

ДОНОВА Алексея Владимировича - подполковника

ДЬЯЧЕНКО Михаила Николаевича - лейтенанта

ЕНУШЕВСКОГО Александра Викторовича - капитана

КОЛЧЕНКО Вячеслава Сергеевича - лейтенанта

КУЗНЕЦОВА Валерия Валерьевича - капитана

ЛЫСЕНКО Олега Николаевича - солдата

ЛЕСНОГО Дениса Ярославовича - сержанта

ЛУКАШЕВИЧА Игоря Викторовича - старшего сержанта

МЫЦЫКА Николая Алексеевича - сержанта

МИРЗОЕВА Валерия Сатторовича - полковника

ПЕНЦАКА Павла Васильевича - лейтенанта

СЕРГЕЕНКА Алексея Алексеевича - майора

ФЕДОРКА Андрея Михайловича - лейтенанта

ЧУСТРАКА Сергея Ивановича - сержанта

ЮЩЕНКО Владислава Владиславовича - капитана

ЯКУЩЕНКО Владимира Николаевича - капитана

Наградить медалью «За безупречную службу» III степени

ВЛАДЫКУ Сергия Аксентьевич - майора

ГОДОВАНСКОГО Олега Орестовича - подполковника

КОЗЛОВЦА Андрея Викторовича - майора

РОЯ Владимира Георгиевича - полковника", - говорится в Документе.

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