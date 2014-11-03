Президент отметил государственными наградами военнослужащих

Президент отметил государственными наградами группу военнослужащих вооруженных сил за личное мужество и героизм.

Президент, верховный главнокомандующий вооруженных сил Петр Порошенко подписал Указ № 838/2014 «О награждении государственными наградами Украины», сообщает сайт Министерства обороны. «За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге постановляю: в вооруженных силах Украины: Наградить орденом Богдана Хмельницкого II степени ГРАЧЕВА Алексея Георгиевича (посмертно) - полковника ПИЛИПЧУКА Виталия Васильевича - старшего лейтенанта Наградить орденом Богдана Хмельницкого III степени АРЦИЛЕНКА Дмитрия Юрьевича (посмертно) - майора БАЛАГЛАНОВА Павла Юрьевича (посмертно) капитана БОТВИННИКА Богдана Игоревича - старшего лейтенанта БОЧАРОВА Дениса Александровича (посмертно) капитана ВАСИЛЬЕВА Дмитрия Владимировича - старшего лейтенанта ГАБЧАКА Ивана Николаевича (посмертно) - лейтенанта ГАВРИЛЮКА Романа Владимировича - подполковника ГАЙОВЧИКА Николая Николаевича - подполковника ГРАЧЕВА Юрия Викторовича - капитана ГРЕЧЕСКОГО Сергея Васильевича - майора ГУПАЛЮКА Юрия Игоревича - лейтенанта ДЯКИВА Александра Юрьевича - полковника ИВАНОВА Дмитрия Николаевича - старшего прапорщика КИФОРЕНКА Бориса Борисовича (посмертно) - полковника КОТЕЛЬНИКОВА Германа Вячеславовича - майора МАКАРОВА Дмитрия Александровича - подполковника МАРЧУКА Александра Григорьевича (посмертно) - лейтенанта МАХОВА Алексея Владимировича - майора МОРДОВЦА Олега Юрьевича - капитана НЕТРЕБКА Александра Юрьевича - старшего лейтенанта ОТРОЩЕНКОВА Владимира Павловича - полковника ПОГОРЕЛОГО Юрия Викторовича - подполковника ПОЛІХУНА Ивана Евгеньевича - майора ПОМАЗАНА Александра Владимировича - майора ПРОКОПЕНКО Владимира Юрьевича - подполковника ПУГАЧЕВА Алексея Игоревича - подполковника САМИЛЕНКО Сергея Михайловича - подполковника СВЕТЛИЧНОГО Александра Григорьевича (посмертно) капитана СЕВОСТЬЯНЧИКА Дмитрия Александровича (посмертно) - лейтенанта СКЛЯРА Владимира Васильевича - полковника СКОРЕНЬКОГО Петра Емельяновича - полковника СМОРЖАНЮКА Валерия Петровича - полковника СОЛОВЬЕВА Евгения Сергеевича - лейтенанта СОЛОВКА Алексея Леонидовича - лейтенанта ТАМБОРСКОГО Александра Владимировича - старшего лейтенанта ТЕРЦА Александра Николаевича - полковника УСАЧЕНКО Виктора Егоровича - полковника ХЛИВНЮКА Владимира Анатольевича - полковника ШКАРБУНА Дмитрия Павловича (посмертно) - майора ШЛЮХАРЧУКА Владимира Тарасовича - майора ШПОТА Сергея Николаевича - капитана ЯКИМЦА Василия Олеговича - полковника ЯКУШЕВСЬКОГО Алексея Викторовича - майора ЯЦЕНКО Михаила Игоревича - старшего лейтенанта Наградить орденом «За мужество» ІІІ степени АБРАМОВА Аркадия Валерьевича - солдата АКУЛИБАБУ Александра Вячеславовича - солдата АЛТУХОВА Александра Сергеевича - солдата АЛЬХОВИКОВА Сергея Викторовича - старшего лейтенанта АНДРЕЕВА Александра Николаевича - солдата АНДРОЩУКА Петра Владимировича - солдата БАБИЧА Артема Юрьевича - лейтенанта БАДИКА Евгения Игоревича - солдата БАЗЮКА Константина Николаевича - сержанта БАЛАНА Виктора Васильевича - старшего солдата БАЛОГУ Василия Васильевича (посмертно) капитана БАРАБАНЮКА Сергея Анатольевича - младшего сержанта БЕЛЯЕВА Евгения Игоревича - младшего сержанта БОЙЧЕНКО Николая Владимировича - сержанта БОНДАРЕНКО Анатолия Григорьевича - солдата БОНДАРЕНКО Владимира Александровича (посмертно) капитана БОРИСОВА Андрея Евгеньевича - солдата БОРОВИКА Николая Алексеевича - сержанта БУГАРА Сергея Сергеевича - солдата БУДЗА Дмитрия Николаевича - старшего солдата БУРДЯКА Юрия Васильевича (посмертно) - младшего сержанта ВАСИЛЬЕВА Виталия Константиновича - младшего сержанта ВЕРЕНИЧА Сергея Александровича - старшего сержанта ВОЛОСТЕЦКОГО Владимира Владимировича - солдата ГАВЕЦКОГО Андрея Юрьевича - сержанта ГАЙЧЕНКО Александра Анатольевича - солдата ГАСПАРЯНА Андраника Георгиевича - подполковника ГОНЧАРА Михаила Сергеевича - старшего солдата ГОРБАНЯ Александра Викторовича - солдата ГОРБАТЮКА Юрия Владимировича - солдата ГОРГУЛЬЯ Павла Борисовича - сержанта ГОРКОВСКОГО Максима Владимировича - солдата ГОРЯЧЕЯ Сергея Геннадьевича - солдата ГРИТЧИНА Юрия Юрьевича - солдата ШИШЕЧКУ Олега Олеговича - солдата ГУРНЯКА Виктора Петровича (посмертно) - солдата ГУСЕЙНОВА Артема Руслановича - солдата ДАНИЛОГОРСКОГО Сергея Николаевича - сержанта ДАЦЕНКО Евгения Ивановича - солдата ДВОРЕЦКОГО Андрея Владимировича - старшего солдата ДЖЕРДЖА Станислава Олеговича - солдата ДЗЮНДЗЮ Андрея Николаевича - старшего солдата ДИКОГО Максима Юрьевича - солдата ДОГАРЕВА Антона Андреевича - старшего солдата ДУДИНА Андрея Степановича (посмертно) - старшего солдата ДУСЯ Сергея Васильевича (посмертно) - солдата ЕВТОДИЯ Илью Николаевича - солдата ЕФИМЕНКО Валерия Николаевича - старшего солдата ЕФИМОВСКОГО Дмитрия Валерьевича - солдата ЗАБЛОЦКОГО Руслана Сергеевича - старшего солдата ЗАПАРУ Геннадия Витальевича (посмертно) - младшего сержанта ЗАЯЦА Алексея Владимировича - солдата КАПЛАНЧУКА Николая Валерьевича - солдата КАУШАНА Владимира Сергеевича - прапорщика КОЛОДИЯ Петра Владимировича - солдата КОНДРАТУ Артема Валерьевича - солдата КОРНЕВА Владимира Викторовича (посмертно) капитана КОТВАЛЮКА Евгения Олеговича - младшего сержанта КРАВЦА Руслана Сергеевича - сержанта КРАСНОЖОНА Александра Ивановича - младшего сержанта КРИВЛЮКА Романа Николаевича - солдата КРИВОУСА Андрея Викторовича - капитана КРЫЖАНОВСКОГО Андрея Валерьевича - солдата КУЗНЕЦОВА Андрея Ивановича - солдата КУЗНЕЦОВА Владислава Алексеевича - солдата КУЦАЯ Геннадия Владимировича (посмертно) - сержанта КУЦЯ Михаила Михайловича - солдата КУШПЕТУ Владимира Ярославовича - старшего сержанта ЛАЗАРЕНКО Александра Александровича - капитана ЛАСОВСКОГО Леонида Александровича - солдата ЛЕОНОВА Максима Сергеевича - сержанта ЛИБОВИЧА Павла Георгиевича - солдата ЛИНКИНА Вадима Витальевича - солдата ЛИНЕВА Владимира Владимировича - сержанта ЛОЗОВЕНКО Владислава Анатольевича - сержанта МАГАЦА Александра Евгеньевича - старшего сержанта МАГРОВА Александра Петровича - старшину МАКСИМЕНКО Петра Ивановича (посмертно) - солдата МАРГИТИЧА Евгения Андреевича - солдата МАРЕЦКОГО Сергея Сергеевича - солдата МАЦУ Романа Степановича - солдата МЕЛЬНИКА Юрия Владимировича - солдата МИХАЛЬСКОГО Тараса Романовича (посмертно) - солдата МИРОШНИЧЕНКО Петра Александровича (посмертно) - солдата МУЗЫКУ Романа Петровича (посмертно) - сержанта ОБЪЕДКА Александра Витальевича - солдата ОГОРОДНИКОВА Максима Игоревича - солдата ОЛЕЙНИКОВА Андрея Ивановича - солдата ОНИЩЕНКО Виталия Александровича - старшего солдата ОРЛОВСКОГО Александра Николаевича - майора ПАВЛИШИНА Александра Ивановича - младшего сержанта ПАВЛЮКА Петра Степановича - старшину ПАЛЫГУ Алексея Александровича - сержанта ПЕПЕЛЯШКО Ивана Михайловича - лейтенанта ПЕРЕВОЗНИКА Дмитрия Станиславовича - солдата ПЕТРОВСКОГО Виктора Станиславовича - старшего солдата ПИДИБАЕВА Александра Владиславовича - солдата ПОЛОЗА Максима Игоревича - старшего солдата ПОЛЯНСКОГО Ивана Сергеевича - младшего сержанта ПОМАЗУЕВА Владимира Владимировича - майора ПОСТОЛЕНКО Сергея Александровича - солдата ПОТАПЕНКО Владимира Олеговича - солдата ПРОТАСЮКА Назара Григорьевича - солдата РЕМЕЗА Леонида Владимировича - солдата РУБАНА Станислава Юрьевича - солдата РУДЕНКО Александра Владимировича - старшего сержанта САВЧЕНКО Юрия Борисовича (посмертно) - старшего сержанта САЙЧЕНКО Артема Юрьевича - младшего сержанта САМОЙЛОВА Виктора Васильевича - старшего сержанта СЛАВИНА Александра Олеговича - младшего сержанта СЛИВИНСКОГО Григория Игоревича - солдата ТЕРНАВСКОГО Сергея Михайловича - подполковника ТИТКА Дмитрия Николаевича (посмертно) - старшего сержанта ТИХОНЮКА Максима Игоревича - сержанта ФЛИСТУ Юрия Зиновьевича (посмертно) - солдата ХАРЧЕНКО Александра Сергеевича - солдата ХОЛМАТОВА Рустама Таджиалиевича - капитана ХОМЕНКО Василия Леонидовича - солдата ЦИВАДИЦА Артема Тимуровича - майора ЦИКУ Артура Витальевича - солдата ЦИЛЮРНИКА Владимира Анатольевича - капитана ЦУРИКОВА Сергея Анатольевича - майора ЧЕБАНОВА Михаила Анатольевича - солдата ЧЕРКАСОВА Максима Витальевича - солдата ЧОЛОВСКОГО Александра Анатольевича - старшину ШЕЛЕПАЕВА Александра Анатольевича (посмертно) - сержанта ШЕРЕМЕТУ Ярослава Васильевича - солдата ШКВИРУ Романа Александровича - старшего солдата ШКРАБКО Олега Николаевича - старшего солдата ШУКРУТУ Александра Петровича (посмертно) - солдата ЯНЧЕВСКОГО Романа Юрьевича - солдата Наградить орденом Даниила Галицкого ГАМА Виктора Владимировича - генерал-майора ДОБРЕНЬКОГО Сергея Александровича - подполковника КЛЕЦЕНКА Анатолия Сергеевича - полковника КОВАЛЬЧУКА Олега Васильевича - майора ЛЕРМАНА Ярослава Иосифовича - полковника Наградить медалью «За военную службу Украине» БАРГАМИНА Николая Николаевича - лейтенанта БУБНОВА Александра Ефимовича - прапорщика ГОРЕНКА Юрия Николаевича - старшего прапорщика ДОНОВА Алексея Владимировича - подполковника ДЬЯЧЕНКО Михаила Николаевича - лейтенанта ЕНУШЕВСКОГО Александра Викторовича - капитана КОЛЧЕНКО Вячеслава Сергеевича - лейтенанта КУЗНЕЦОВА Валерия Валерьевича - капитана ЛЫСЕНКО Олега Николаевича - солдата ЛЕСНОГО Дениса Ярославовича - сержанта ЛУКАШЕВИЧА Игоря Викторовича - старшего сержанта МЫЦЫКА Николая Алексеевича - сержанта МИРЗОЕВА Валерия Сатторовича - полковника ПЕНЦАКА Павла Васильевича - лейтенанта СЕРГЕЕНКА Алексея Алексеевича - майора ФЕДОРКА Андрея Михайловича - лейтенанта ЧУСТРАКА Сергея Ивановича - сержанта ЮЩЕНКО Владислава Владиславовича - капитана ЯКУЩЕНКО Владимира Николаевича - капитана Наградить медалью «За безупречную службу» III степени ВЛАДЫКУ Сергия Аксентьевич - майора ГОДОВАНСКОГО Олега Орестовича - подполковника КОЗЛОВЦА Андрея Викторовича - майора РОЯ Владимира Георгиевича - полковника", - говорится в Документе.

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