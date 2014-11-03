Президент отметил государственными наградами военнослужащих
Президент отметил государственными наградами группу военнослужащих вооруженных сил за личное мужество и героизм.
Президент, верховный главнокомандующий вооруженных сил Петр Порошенко подписал Указ № 838/2014 «О награждении государственными наградами Украины», сообщает сайт Министерства обороны.
«За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге постановляю:
в вооруженных силах Украины:
Наградить орденом Богдана Хмельницкого II степени
ГРАЧЕВА Алексея Георгиевича (посмертно) - полковника
ПИЛИПЧУКА Виталия Васильевича - старшего лейтенанта
Наградить орденом Богдана Хмельницкого III степени
АРЦИЛЕНКА Дмитрия Юрьевича (посмертно) - майора
БАЛАГЛАНОВА Павла Юрьевича (посмертно) капитана
БОТВИННИКА Богдана Игоревича - старшего лейтенанта
БОЧАРОВА Дениса Александровича (посмертно) капитана
ВАСИЛЬЕВА Дмитрия Владимировича - старшего лейтенанта
ГАБЧАКА Ивана Николаевича (посмертно) - лейтенанта
ГАВРИЛЮКА Романа Владимировича - подполковника
ГАЙОВЧИКА Николая Николаевича - подполковника
ГРАЧЕВА Юрия Викторовича - капитана
ГРЕЧЕСКОГО Сергея Васильевича - майора
ГУПАЛЮКА Юрия Игоревича - лейтенанта
ДЯКИВА Александра Юрьевича - полковника
ИВАНОВА Дмитрия Николаевича - старшего прапорщика
КИФОРЕНКА Бориса Борисовича (посмертно) - полковника
КОТЕЛЬНИКОВА Германа Вячеславовича - майора
МАКАРОВА Дмитрия Александровича - подполковника
МАРЧУКА Александра Григорьевича (посмертно) - лейтенанта
МАХОВА Алексея Владимировича - майора
МОРДОВЦА Олега Юрьевича - капитана
НЕТРЕБКА Александра Юрьевича - старшего лейтенанта
ОТРОЩЕНКОВА Владимира Павловича - полковника
ПОГОРЕЛОГО Юрия Викторовича - подполковника
ПОЛІХУНА Ивана Евгеньевича - майора
ПОМАЗАНА Александра Владимировича - майора
ПРОКОПЕНКО Владимира Юрьевича - подполковника
ПУГАЧЕВА Алексея Игоревича - подполковника
САМИЛЕНКО Сергея Михайловича - подполковника
СВЕТЛИЧНОГО Александра Григорьевича (посмертно) капитана
СЕВОСТЬЯНЧИКА Дмитрия Александровича (посмертно) - лейтенанта
СКЛЯРА Владимира Васильевича - полковника
СКОРЕНЬКОГО Петра Емельяновича - полковника
СМОРЖАНЮКА Валерия Петровича - полковника
СОЛОВЬЕВА Евгения Сергеевича - лейтенанта
СОЛОВКА Алексея Леонидовича - лейтенанта
ТАМБОРСКОГО Александра Владимировича - старшего лейтенанта
ТЕРЦА Александра Николаевича - полковника
УСАЧЕНКО Виктора Егоровича - полковника
ХЛИВНЮКА Владимира Анатольевича - полковника
ШКАРБУНА Дмитрия Павловича (посмертно) - майора
ШЛЮХАРЧУКА Владимира Тарасовича - майора
ШПОТА Сергея Николаевича - капитана
ЯКИМЦА Василия Олеговича - полковника
ЯКУШЕВСЬКОГО Алексея Викторовича - майора
ЯЦЕНКО Михаила Игоревича - старшего лейтенанта
Наградить орденом «За мужество» ІІІ степени
АБРАМОВА Аркадия Валерьевича - солдата
АКУЛИБАБУ Александра Вячеславовича - солдата
АЛТУХОВА Александра Сергеевича - солдата
АЛЬХОВИКОВА Сергея Викторовича - старшего лейтенанта
АНДРЕЕВА Александра Николаевича - солдата
АНДРОЩУКА Петра Владимировича - солдата
БАБИЧА Артема Юрьевича - лейтенанта
БАДИКА Евгения Игоревича - солдата
БАЗЮКА Константина Николаевича - сержанта
БАЛАНА Виктора Васильевича - старшего солдата
БАЛОГУ Василия Васильевича (посмертно) капитана
БАРАБАНЮКА Сергея Анатольевича - младшего сержанта
БЕЛЯЕВА Евгения Игоревича - младшего сержанта
БОЙЧЕНКО Николая Владимировича - сержанта
БОНДАРЕНКО Анатолия Григорьевича - солдата
БОНДАРЕНКО Владимира Александровича (посмертно) капитана
БОРИСОВА Андрея Евгеньевича - солдата
БОРОВИКА Николая Алексеевича - сержанта
БУГАРА Сергея Сергеевича - солдата
БУДЗА Дмитрия Николаевича - старшего солдата
БУРДЯКА Юрия Васильевича (посмертно) - младшего сержанта
ВАСИЛЬЕВА Виталия Константиновича - младшего сержанта
ВЕРЕНИЧА Сергея Александровича - старшего сержанта
ВОЛОСТЕЦКОГО Владимира Владимировича - солдата
ГАВЕЦКОГО Андрея Юрьевича - сержанта
ГАЙЧЕНКО Александра Анатольевича - солдата
ГАСПАРЯНА Андраника Георгиевича - подполковника
ГОНЧАРА Михаила Сергеевича - старшего солдата
ГОРБАНЯ Александра Викторовича - солдата
ГОРБАТЮКА Юрия Владимировича - солдата
ГОРГУЛЬЯ Павла Борисовича - сержанта
ГОРКОВСКОГО Максима Владимировича - солдата
ГОРЯЧЕЯ Сергея Геннадьевича - солдата
ГРИТЧИНА Юрия Юрьевича - солдата
ШИШЕЧКУ Олега Олеговича - солдата
ГУРНЯКА Виктора Петровича (посмертно) - солдата
ГУСЕЙНОВА Артема Руслановича - солдата
ДАНИЛОГОРСКОГО Сергея Николаевича - сержанта
ДАЦЕНКО Евгения Ивановича - солдата
ДВОРЕЦКОГО Андрея Владимировича - старшего солдата
ДЖЕРДЖА Станислава Олеговича - солдата
ДЗЮНДЗЮ Андрея Николаевича - старшего солдата
ДИКОГО Максима Юрьевича - солдата
ДОГАРЕВА Антона Андреевича - старшего солдата
ДУДИНА Андрея Степановича (посмертно) - старшего солдата
ДУСЯ Сергея Васильевича (посмертно) - солдата
ЕВТОДИЯ Илью Николаевича - солдата
ЕФИМЕНКО Валерия Николаевича - старшего солдата
ЕФИМОВСКОГО Дмитрия Валерьевича - солдата
ЗАБЛОЦКОГО Руслана Сергеевича - старшего солдата
ЗАПАРУ Геннадия Витальевича (посмертно) - младшего сержанта
ЗАЯЦА Алексея Владимировича - солдата
КАПЛАНЧУКА Николая Валерьевича - солдата
КАУШАНА Владимира Сергеевича - прапорщика
КОЛОДИЯ Петра Владимировича - солдата
КОНДРАТУ Артема Валерьевича - солдата
КОРНЕВА Владимира Викторовича (посмертно) капитана
КОТВАЛЮКА Евгения Олеговича - младшего сержанта
КРАВЦА Руслана Сергеевича - сержанта
КРАСНОЖОНА Александра Ивановича - младшего сержанта
КРИВЛЮКА Романа Николаевича - солдата
КРИВОУСА Андрея Викторовича - капитана
КРЫЖАНОВСКОГО Андрея Валерьевича - солдата
КУЗНЕЦОВА Андрея Ивановича - солдата
КУЗНЕЦОВА Владислава Алексеевича - солдата
КУЦАЯ Геннадия Владимировича (посмертно) - сержанта
КУЦЯ Михаила Михайловича - солдата
КУШПЕТУ Владимира Ярославовича - старшего сержанта
ЛАЗАРЕНКО Александра Александровича - капитана
ЛАСОВСКОГО Леонида Александровича - солдата
ЛЕОНОВА Максима Сергеевича - сержанта
ЛИБОВИЧА Павла Георгиевича - солдата
ЛИНКИНА Вадима Витальевича - солдата
ЛИНЕВА Владимира Владимировича - сержанта
ЛОЗОВЕНКО Владислава Анатольевича - сержанта
МАГАЦА Александра Евгеньевича - старшего сержанта
МАГРОВА Александра Петровича - старшину
МАКСИМЕНКО Петра Ивановича (посмертно) - солдата
МАРГИТИЧА Евгения Андреевича - солдата
МАРЕЦКОГО Сергея Сергеевича - солдата
МАЦУ Романа Степановича - солдата
МЕЛЬНИКА Юрия Владимировича - солдата
МИХАЛЬСКОГО Тараса Романовича (посмертно) - солдата
МИРОШНИЧЕНКО Петра Александровича (посмертно) - солдата
МУЗЫКУ Романа Петровича (посмертно) - сержанта
ОБЪЕДКА Александра Витальевича - солдата
ОГОРОДНИКОВА Максима Игоревича - солдата
ОЛЕЙНИКОВА Андрея Ивановича - солдата
ОНИЩЕНКО Виталия Александровича - старшего солдата
ОРЛОВСКОГО Александра Николаевича - майора
ПАВЛИШИНА Александра Ивановича - младшего сержанта
ПАВЛЮКА Петра Степановича - старшину
ПАЛЫГУ Алексея Александровича - сержанта
ПЕПЕЛЯШКО Ивана Михайловича - лейтенанта
ПЕРЕВОЗНИКА Дмитрия Станиславовича - солдата
ПЕТРОВСКОГО Виктора Станиславовича - старшего солдата
ПИДИБАЕВА Александра Владиславовича - солдата
ПОЛОЗА Максима Игоревича - старшего солдата
ПОЛЯНСКОГО Ивана Сергеевича - младшего сержанта
ПОМАЗУЕВА Владимира Владимировича - майора
ПОСТОЛЕНКО Сергея Александровича - солдата
ПОТАПЕНКО Владимира Олеговича - солдата
ПРОТАСЮКА Назара Григорьевича - солдата
РЕМЕЗА Леонида Владимировича - солдата
РУБАНА Станислава Юрьевича - солдата
РУДЕНКО Александра Владимировича - старшего сержанта
САВЧЕНКО Юрия Борисовича (посмертно) - старшего сержанта
САЙЧЕНКО Артема Юрьевича - младшего сержанта
САМОЙЛОВА Виктора Васильевича - старшего сержанта
СЛАВИНА Александра Олеговича - младшего сержанта
СЛИВИНСКОГО Григория Игоревича - солдата
ТЕРНАВСКОГО Сергея Михайловича - подполковника
ТИТКА Дмитрия Николаевича (посмертно) - старшего сержанта
ТИХОНЮКА Максима Игоревича - сержанта
ФЛИСТУ Юрия Зиновьевича (посмертно) - солдата
ХАРЧЕНКО Александра Сергеевича - солдата
ХОЛМАТОВА Рустама Таджиалиевича - капитана
ХОМЕНКО Василия Леонидовича - солдата
ЦИВАДИЦА Артема Тимуровича - майора
ЦИКУ Артура Витальевича - солдата
ЦИЛЮРНИКА Владимира Анатольевича - капитана
ЦУРИКОВА Сергея Анатольевича - майора
ЧЕБАНОВА Михаила Анатольевича - солдата
ЧЕРКАСОВА Максима Витальевича - солдата
ЧОЛОВСКОГО Александра Анатольевича - старшину
ШЕЛЕПАЕВА Александра Анатольевича (посмертно) - сержанта
ШЕРЕМЕТУ Ярослава Васильевича - солдата
ШКВИРУ Романа Александровича - старшего солдата
ШКРАБКО Олега Николаевича - старшего солдата
ШУКРУТУ Александра Петровича (посмертно) - солдата
ЯНЧЕВСКОГО Романа Юрьевича - солдата
Наградить орденом Даниила Галицкого
ГАМА Виктора Владимировича - генерал-майора
ДОБРЕНЬКОГО Сергея Александровича - подполковника
КЛЕЦЕНКА Анатолия Сергеевича - полковника
КОВАЛЬЧУКА Олега Васильевича - майора
ЛЕРМАНА Ярослава Иосифовича - полковника
Наградить медалью «За военную службу Украине»
БАРГАМИНА Николая Николаевича - лейтенанта
БУБНОВА Александра Ефимовича - прапорщика
ГОРЕНКА Юрия Николаевича - старшего прапорщика
ДОНОВА Алексея Владимировича - подполковника
ДЬЯЧЕНКО Михаила Николаевича - лейтенанта
ЕНУШЕВСКОГО Александра Викторовича - капитана
КОЛЧЕНКО Вячеслава Сергеевича - лейтенанта
КУЗНЕЦОВА Валерия Валерьевича - капитана
ЛЫСЕНКО Олега Николаевича - солдата
ЛЕСНОГО Дениса Ярославовича - сержанта
ЛУКАШЕВИЧА Игоря Викторовича - старшего сержанта
МЫЦЫКА Николая Алексеевича - сержанта
МИРЗОЕВА Валерия Сатторовича - полковника
ПЕНЦАКА Павла Васильевича - лейтенанта
СЕРГЕЕНКА Алексея Алексеевича - майора
ФЕДОРКА Андрея Михайловича - лейтенанта
ЧУСТРАКА Сергея Ивановича - сержанта
ЮЩЕНКО Владислава Владиславовича - капитана
ЯКУЩЕНКО Владимира Николаевича - капитана
Наградить медалью «За безупречную службу» III степени
ВЛАДЫКУ Сергия Аксентьевич - майора
ГОДОВАНСКОГО Олега Орестовича - подполковника
КОЗЛОВЦА Андрея Викторовича - майора
РОЯ Владимира Георгиевича - полковника", - говорится в Документе.