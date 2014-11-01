За сутки в зоне АТО погибли 6 украинских военных, 10 - ранены

13:08, 01 ноября 2014
Армия
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Об этом сообщил заместитель руководителя Информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой.

REUTERS

На протяжении суток в зоне проведения антитеррористической операции погибли
шесть и ранены десять украинских военнослужащих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил заместитель руководителя Информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой.

Читайте такжеООН: На востоке Украины погибли более четырех тысяч человек"За прошлые сутки потери наших войск составили 6 погибших и 10 раненых военнослужащих", - сказал Полевой.

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