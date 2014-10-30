Военным журналистам оказали благотворительную помощь

- Убежден, что это оборудование поможет военным журналистам создавать качественную продукцию. И, в конце концов, приблизит нашу победу, - отметил во время торжественной передачи техники коллективу газеты «Народная армия» начальник Управления прессы и информации Министерства обороны Украины подполковник Богдан Сеник.

Стоит отметить, что советник Министра обороны Украины Юрий Бирюков является одним из учредителей благотворительного фонда помощи Украинской армии «Крылья Феникса» и координатором волонтеров, которые сотрудничают с Минобороны. Он с самого начала антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей принимал активное участие в обеспечении украинских бойцов необходимой амуницией и необходимыми вещами на волонтерских началах. По его убеждению, вооруженная борьба с террористическими группировками и российскими оккупационными войсками, что идет на востоке нашего государства, нуждается в существенной медийной поддержке, которую способны предоставить в том числе и военные журналисты, что с первых дней выполняют редакционные задания в зоне проведения АТО.

- И печатное слово, и правдивые фото и видео, которые вы создадите благодаря технической поддержке, предоставленной волонтерами, положительно влиять на моральный дух украинских воинов, оказывать им сил и вдохновения в победе над врагом, - сказал Юрий Бирюков.

В свою очередь временно исполняющие обязанности руководителей военных средств массовой информации, полковники Владислав Волошин и Анатолий Маркевич поблагодарили Юрию Бирюкову и в его лице всем благотворителям за оказанную ценную и очень необходимую помощь и заверили, что теперь поступление информации из зоны проведения АТО будет более качественным и оперативным.