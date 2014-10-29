В Днепропетровске похоронили 20 неизвестных солдат, погибших на Донбассе

Панихида прошла на площади возле Днепропетровского театра оперы и балета, сообщает радио "Свобода".

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Провести погибших в последний путь днепропетровцы пришли с цветами и флагами Украины, кто-то из пришедших стал на колени. Люди скандировали «Слава Украине! Героям слава!». Воинов отпели священники разных конфессий. Похоронят погибших военных на Краснопольском кладбище. Там планируют со временем создать Аллею Героев.

По данным Днепропетровской облпстной госадминистрации, процедура идентификации тел погибших по ДНК продолжается. Для людей, которые разыскивают своих близких в зоне АТО, проведение анализа ДНК бесплатное.

Советник президента Ольга Богомолец сообщила, что с помощью ДНК-экспертизы удалось идентифицировать 79 тел погибших на Донбассе украинских бойцов.

Ранее в Днепропетровске, на Краснопольском кладбище, в разные дни похоронили 116 неизвестных солдат, погибших на Донбассе.