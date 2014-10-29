Будущие офицеры и старшины ВМС провели урок профориентации для одесских старшеклассников
16:34, 29 октября 2014Армия
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"Выбери профессию военного моряка" - именно под таким названием в Одесском городском центре военно-патриотического воспитания ученической молодежи "Пост №1" состоялся урок профориентации для учащихся школы №56.
mil.gov.ua
Старшины и курсанты военно-морских сил (ВМС) вооруженных сил рассказали школьникам об особенностях корабельной службы, флотских традиций, военно-морской специальности. Продолжением встречи стало посещение музея центра, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.
mil.gov.ua
"Совместная работа педагогов и военных моряков по повышению мотивации к прохождению военной службы, популяризации боевых традиций отечественного флота обязательно поможет молодежи успешно реализоваться в выбранной профессии", - подчеркнул директор Одесского городского центра военно-патриотического воспитания ученической молодежи "Пост №1" Олег Денисов.
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