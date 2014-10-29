Будущие офицеры и старшины ВМС провели урок профориентации для одесских старшеклассников

Старшины и курсанты военно-морских сил (ВМС) вооруженных сил рассказали школьникам об особенностях корабельной службы, флотских традиций, военно-морской специальности. Продолжением встречи стало посещение музея центра, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

"Совместная работа педагогов и военных моряков по повышению мотивации к прохождению военной службы, популяризации боевых традиций отечественного флота обязательно поможет молодежи успешно реализоваться в выбранной профессии", - подчеркнул директор Одесского городского центра военно-патриотического воспитания ученической молодежи "Пост №1" Олег Денисов.