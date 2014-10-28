За сутки в зоне АТО погибли 2 украинских военных, еще 2 – ранены

13:03, 28 октября 2014
Армия
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В течение суток в зоне АТО погибли двое украинских военнослужащих и еще двое получили ранения.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил руководитель Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.

Читайте такжеБоевики обстреляли пригород Мариуполя, пытаясь проникнуть в город"За прошедшие сутки погибли двое украинских военнослужащих и еще двое получили ранения", - сказал Лысенко.

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