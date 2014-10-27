Налет экипажей 56 отдельного вертолетного отряда миссии ООН в Либерии достиг почти 30 часов

Общий налет экипажей уже достиг более 550 часов. Средний налет на одного летчика составил более 35 часов, в частности, на вертолетах Ми-8 - 37 часов, а на вертолетах Ми-24 - более 28 часов, говорится в сообщении на сайте Министерства обороны.

Как рассказал командир 56 отдельного вертолетного отряда миссии ООН в Либерии военный летчик первого класса полковник Петр Плис, на днях налет экипажей украинских вертолетчиков в воздушном пространстве африканского континента достиг 30 часов. За время выполнения задач в Либерии украинские вертолеты перевезли свыше 705 пассажиров и почти 50 т грузов.