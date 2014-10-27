На учениях курсанты-десантники использовали опыт участников АТО

В течение трех дней днем и ночью будущие офицеры в сложных погодных условиях выполняли задачи по захвату и уничтожению объектов в тылу условного противника.

Как рассказал начальник кафедры тактики учебного заведения полковник Вадим Клименко, личный состав утром подняли по тревоге. Затем в соответствии с тактической обстановкой, курсанты совершили выдвижение в указанный район сосредоточения, где было проведено боевое слаживание подразделений, доукомплектование боеприпасами и материально-техническими средствами, а также выполнен ряд других необходимых мероприятий по подготовке к десантированию и бою.

По его словам, все эти мероприятия осуществлялись с учетом опыта ведения боевых действий в зоне проведения АТО. В частности, это касается расположения личного состава и техники на местности, а также маскировки позиций с соответствующим оборудованием укрытий и перекрытых щелей для снижения вероятности поражения живой силы минометным и артиллерийским огнем противника.

По завершению проведения необходимых инженерных работ и занятие круговой обороны с установлением секретов, парных патрульных и наблюдателей, на тактическом поле курсанты отработали практические вопросы преодоления заминированного и зараженного участка местности, специальной обработки, а также ознакомились с «минами-сюрпризами», которые на востоке страны используют террористы в виде обычных бытовых и канцелярских предметов.

Поэтапно двигаясь к конечной цели занятия, будущие офицеры выдвинулись в район ожидания и подготовили макет местности. Впоследствии, курсанты, которые во время занятия исполняли обязанности командиров взводов, установили соответствующие сигналы управления и оповещения, а также организовали взаимодействие и отдали боевой приказ на наступление.

Оценивая действия курсантов-десантников на этом ответственном этапе полевого выхода, начальник кафедры тактики Военной академии полковник Вадим Клименко отметил, что с поставленными задачами они справились на достойном уровне.

- На завершающем этапе занятия учебные группы «крылатых пехотинцев» действовали как единое целое и грамотно взаимодействовали друг с другом. Например, в то время, когда одно отделение обошло «противника» справа и с фланга уничтожало его огневые точки, два других прикрывали этот маневр. А все вместе успешно атаковали и добились главной цели - захвата и уничтожения «вражеского» объекта, - подчеркнул полковник Вадим Клименко.

Кульминацией трехдневного комплексного занятия стало условное десантирования парашютным способом, быстрое и скрытое выдвижение на рубеж перехода в атаку боевыми двойками и тройками с последующим захватом контрольно-диспетчерского пункта аэродрома и стоянки с самолетами дежурной смены условного противника.

В свою очередь, начальник факультета Высокомобильных десантных войск и разведки полковник Станислав Чумак отметил, что благодаря этому занятию его подчиненные приобрели важные командирские знания такие, как управление парашютно-десантным взводом в наступлении и усовершенствовали свои навыки при ведении боевых действий.

- Характерно, что комплексное занятие, в ходе которого отрабатывались практические вопросы различных военных дисциплин проводились на едином тактическом фоне и с учетом опыта участников АТО. Наблюдая за тем, как оценивали обстановку, принимали решения и слаженно действовали мои подчиненные, у меня, как у руководителя есть уверенность в том, что они способны победить не только в условном, а и в настоящем бою, - подчеркнул полковник Станислав Чумак.