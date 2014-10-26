Защитники Мариуполя принимают участие во внеочередных парламентских выборах
17:03, 26 октября 2014Армия
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На Донетчине, в Мариуполе участники антитеррористической операции из числа военнослужащих Вооруженных Сил Украины и других военных формирований принимают активное участие в проведении внеочередных выборов народных депутатов Украины.
Военные проголосовали в Мариуполе / mil.gov.ua
По словам командиров воинских частей и подразделений, всем военнослужащим для реализации своего конституционного права предоставлено необходимое время и транспортные средства.
Читайте такжеВ ЕС надеются на проевропейское большинство в новой РадеТак, на нескольких избирательных участках, расположенных в Мариуполе и его окрестностях, утром первыми проголосовали военнослужащие подразделений боевого обеспечения. Остальные украинские воины, которые несут службу в зоне проведения антитеррористической операции на юге Донецкой области, посетят избирательные участки в течение дня.
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