Защитники Мариуполя принимают участие во внеочередных парламентских выборах

По словам командиров воинских частей и подразделений, всем военнослужащим для реализации своего конституционного права предоставлено необходимое время и транспортные средства.

Читайте такжеВ ЕС надеются на проевропейское большинство в новой РадеТак, на нескольких избирательных участках, расположенных в Мариуполе и его окрестностях, утром первыми проголосовали военнослужащие подразделений боевого обеспечения. Остальные украинские воины, которые несут службу в зоне проведения антитеррористической операции на юге Донецкой области, посетят избирательные участки в течение дня.