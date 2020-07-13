В Судане запретили публичные наказания и женское обрезание
В Судане на законодательном уровне запретили женское обрезание и публичные наказания плетью.
Кроме того, в Судане около 3% населения исповедуют ислам, им теперь также можно будет продавать и употреблять алкоголь, сообщило издание BBC.
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Также по новым законам, женщинам больше не требуется разрешение родственника-мужа, чтобы поехать за границу с детьми.
Реформы начались после того, как давний правитель Омар аль-Башир был свергнут с поста в прошлом году после массовых уличных протестов. Нынешнее правительство состоит из групп, которые устроили переворот против него.
Как сообщал ранее УНИАН, практика женского обрезания распространена в меньшей мере трех десятках стран Африки, Ближнего Востока и Азии. Более 200 миллионов женщин и девушек, которые сейчас живут, получили увечья.
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