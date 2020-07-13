В Судане запретили публичные наказания и женское обрезание

После более 30 лет правления исламистов, Судан очертил широкомасштабные реформы, которые позволили не мусульманам употреблять алкоголь, отменили закон о вероотступничестве и публичном наказании.

В Судане на законодательном уровне запретили женское обрезание и публичные наказания плетью.

Кроме того, в Судане около 3% населения исповедуют ислам, им теперь также можно будет продавать и употреблять алкоголь, сообщило издание BBC.

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Также по новым законам, женщинам больше не требуется разрешение родственника-мужа, чтобы поехать за границу с детьми.

Реформы начались после того, как давний правитель Омар аль-Башир был свергнут с поста в прошлом году после массовых уличных протестов. Нынешнее правительство состоит из групп, которые устроили переворот против него.

Как сообщал ранее УНИАН, практика женского обрезания распространена в меньшей мере трех десятках стран Африки, Ближнего Востока и Азии. Более 200 миллионов женщин и девушек, которые сейчас живут, получили увечья.

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