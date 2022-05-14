По словам Сергея Лаврова, жителям Российской Федерации не привыкать к санкциям.

В России заявили, что страны Запада объявили РФ "тотальную, гибридную войну". И сколько она продлится, пока неизвестно.

Как передают россСМИ, такое заявление сделал министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров на субботнем заседании Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).

"Коллективный Запад объявил нам тотальную, гибридную войну, и трудно прогнозировать, сколько это все продлится, но ясно, что последствия почувствуют все без исключения", — сообщил Лавров.

Далее МИД России сказал: "Мы делали все, чтобы избежать прямого столкновения, но, раз вызов брошен, мы его, конечно, принимаем". При этом министр не упомянул, что все действия Запада были ответом на полномасштабное вторжение РФ в Украину 24 февраля 2022 года.

Напомним, за последние два с половиной месяца Россию неоднократно призывали прекратить огонь. В последние дни на этом настаивали министр обороны США Ллойд Остин и канцлер Германии Олаф Шольц в разговорах с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и президентом Владимиром Путиным соответственно. Однако враг продолжает оккупационные действия.

В своем выступлении Лавров также упомянул санкции. По его словам, россиянам к ним не привыкать. Как отметил министр, "в том или ином виде они были практически всегда". При этом Лавров не уточнил, что еще в начале марта Россия стала мировым рекордсменом по количеству ограничений. И с тех пор число санкций только росло.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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