Западные партнеры имеют ресурсы, чтобы закончить войну на условиях Украины, но им не хватает воли к победе.

Россия становится все более дерзкой, пока Запад наблюдает. Страх россиян перед НАТО, ощутимый в начале вторжения, теперь смягчается безнаказанностью, которой пользуется Владимир Путин. Несмотря на то, что у Запада есть ресурсы, чтобы закончить эту войну на условиях Украины, ему явно не хватает воли к победе. А для Путина победа сейчас находится в пределах досягаемости, независимо от того, кто будет в Белом доме в следующем году, пишет автор книги "Россия: игровая площадка Путина: империя, революция и новый царь" Анастасия Эдель для The New York Times.

По словам автора, в течение 2,5 лет западные лидеры неоднократно заявляли, что они "стоят с Украиной". Однако они продолжают относиться к войне как к локальному конфликту, в котором они имеют мало обязательств. Обещанная военная помощь поступает с опозданием и в недостаточном количестве, чтобы соответствовать российским ресурсам. Ограничения, такие как запрет атаковать военные объекты в самой России, нивелируют эффективность помощи. Недавнее продвижение украинских войск на российскую территорию показывает, что могло бы быть возможным, если бы эти оковы были сняты.

В то же время Запад придерживается подхода "слишком мало – слишком поздно", оправдывая это риском спровоцировать ядерную эскалацию со стороны России. Заявка Украины на вступление в НАТО является спорным вопросом по той же причине. Также Запад не смог перекрыть источники экономической мощи России, несмотря на ряд санкций.

Видео дня

"Такая ситуация – противник, который имеет волю и ресурсы бороться до конца, и союзники, которые оказывают помощь, достаточную для того, чтобы фронт не развалился завтра – ставит Украину в безвыходное положение. В определенный момент украинская решимость, уже испытанная до предела, исчерпает себя, и мирное соглашение с господином Путиным, на любых условиях, станет лучше, чем смерть", – говорится в статье.

Отмечается, что Путин уже планирует победу. Его последнее так называемое мирное предложение, в котором Россия сохраняет оккупированные территории, а Украине запрещено вступать в НАТО, было отвергнуто многими западными лидерами как пропагандистское. Но на самом деле это наиболее реалистичный сценарий развития этой войны. Украина, конечно, отвергла это предложение. В конце концов, все, что останавливает бомбардировки, будет рассматриваться как улучшение.

Журналист указывает, если Путин выиграет эту войну, то поражение не будет распределено поровну. Мирное соглашение на условиях Москвы будет плохим для Украины. Она потеряет почти 20% своей территории и около 5 миллионов человек. Но эта потеря будет смягчена значительным срывом первоначального плана Путина захватить Киев и уничтожить Украину как государство.

В то же время Западу будет трудно найти какие-либо положительные моменты. Неспособность его лидеров предотвратить войну в Европе или успешно наказать агрессора станет сигналом для других, что границы больше не являются незыблемыми. Следующий конфликт вполне может произойти на территории НАТО. Однако основной груз ответственности будут нести США, которые сначала сделали ставку на Украину, а затем не выполнили всех обязательств: "Любой, кто разделяет идею американского величия, найдет это тяжелой пилюлей, которую трудно проглотить", – подчеркивает автор.

Последние новости с фронта

Все большая нехватка солдат для войны в Украине побуждает Россию повысить выплаты контрактникам, чтобы избежать повторения непопулярной мобилизации. При этом пока признаков того, что это работает, мало.

Враг продвигается в Донецкой области – оккупировал еще три населенных пункта. Аналитики отмечают, что речь идет об оккупированных населенных пунктах Лисичное, Ивановка, Свиридоновка Покровского района Донецкой области.

Вас также могут заинтересовать новости: