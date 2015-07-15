The Guardian: Ядерная сделка с Ираном: победители и проигравшие

В статье «Ядерная сделка с Ираном: победители и проигравшие», опубликованной на сайте газеты The Guardian, Иэн Блэк пишет, что ведение переговоров о международном соглашении, которое должно ограничить иранскую ядерную программу в обмен на облегчение санкций, было критически важной задачей для лидеров всего мира. The Guardian называет основных победителей и проигравших одной из самых значительных дипломатических сделок современности.

Победители

Хасан Рухани

Президента Ирана можно назвать самым главным победителем в ядерной сделке между его страной и шести мировыми державами. Рухани представил способ, который помог признать право Ирана развивать мирную атомную энергию, а также свой статус в регионе. Конец международной изоляции Ирана является историческим достижением, второй срок которого будет, скорее всего, в 2017 году. Но он столкнулся с сопротивлением сторонников жесткой линии, которые боятся, что даже ограниченное сближение с США и Западом будет способствовать требованиям внутренних изменений, что может подорвать режим, в котором доминирует верховный лидер аятолла Али Хаменеи.

Барак Обама

Достижение президента США следует оценивать, противопоставляя его позиции Джорджа Буша, который в 2002 году заявил, что Иран был частью «оси зла», которая включала Ирак Саддама Хусейна и Северную Корею. «Эта сделка показывает, что американская дипломатия может добиться реальных и значимых перемен», сказал он. «Давайте не будем вести переговоры из страха. Но давайте никогда не бояться вести переговоры». Обама пообещал наложить вето на решение оппозиции в Конгрессе. Если все пойдет хорошо, соглашение, вероятно, будет главным наследием его внешней политики и докажет, что многие ошибались, считая преждевременным присуждение Нобелевской премии мира.

Башар аль-Асад

Президент Сирии поспешил приветствовать соглашение как «поворотный момент» в истории Ирана, региона и мира, назвав его «великой победой». Асад получал военную и финансовую поддержку от Ирана, с тех пор как началось восстание против него в 2011 году. Региональная позиция Тегерана в результате сделки поможет укрепить свои требования о признании его ключевым игроком на Ближнем Востоке, в том числе в любых переговорах о будущем Сирии. Сирийские и арабские враги Асада, созерцающие войну, которая уже забрала жизни 210 000 человек и сделала миллионы людей бездомными, в ужасе от ядерной сделки – именно по этим причинам. Активисты оппозиции назвали соглашение #Munich2Vienna.

Владимир Путин

Президент России сказал, что мир «вздохнул с огромным облегчением», когда сделка была завершена. Отмена санкций против Ирана может сделать более вероятным ослабление западных санкций против России из-за ее роли в украинском кризисе. Возможный конец запрета на поставки оружия в отношении Ирана также будет в интересах $ 15 млрд военной промышленности страны. Москва утверждает, что эмбарго должно быть полностью снято, чтобы Иран мог помочь в борьбе с ИГИЛ.

Проигравшие

Абу Бакр аль-Багдади

Самопровозглашенный халиф Исламского Государства, возможно, опасается более согласованных международных усилий по борьбе с его силами в Ираке и Сирии, учитывая новые возможности для сотрудничества между США и Ираном. В прошлом Иран заявил, что США не серьезно относятся к борьбе с терроризмом, и пожаловался, что близкие арабские союзники Вашингтона - Саудовская Аравия, Катар и другие страны Персидского залива - а также Турция, способствовали деятельности групп джихадистов. Он дал понять, что теперь готов помочь.

Король Салман ибн Абдул-Азиз

Первоначальное молчание Саудовской Аравии о соглашении предполагает глубокую тревогу из-за сближения между США и Ираном, его главным соперником в регионе, и отдалении от залива. В Эр-Рияде, Абу-Даби и близлежащих столицах считают, что Вашингтон успокаивает Тегеран и игнорирует свои собственные проблемы безопасности - несмотря на гораздо большие расходы на оборону стран Персидского залива. Салману очень не нравится роль Ирана в Ираке, Сирии, Бахрейне и Йемене, где саудовцы атакуют повстанцев Хути, которые, по слухам, поддерживает Тегеран. Сектантство суннитов-шиитов – новый тревожный элемент долгосрочной вражды между арабами и персами.

Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля поклялся остановить ядерное соглашение между США и Ираном. Он не только не в состоянии был сделать это, но и нанес серьезный ущерб ценным стратегическим отношениям Израиля с Вашингтоном. Критики дома говорят, что он преувеличил степень иранской угрозы, некоторые требуют его отставки. Иран был откровенно враждебно настроенным к еврейскому государству с момента революции 1979 года, и Тегеран подчеркивает свою поддержку палестинцев, в том числе ХАМАС и ливанскую Хезболлу. Ничто в настоящем Венском Соглашении не предполагает, что подобное изменится. Израиль также опасается, что Иран может стать смелее. Отмена санкций предоставляет «Ирану джекпот, денежное золотое дно на сотни миллиардов долларов, которые позволят ему продолжать свою агрессию и террор в регионе и в мире», заявил Нетаньяху. Акцент на ядерной программе Ирана также обратил внимание на незаявленный ядерный арсенал Израиля – за пределами Договора о нераспространении ядерного оружия.