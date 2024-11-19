Бербок рассказала об ошибке Берлина в 2014 году.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает, что Россия утвердила новую ядерную доктрину, чтобы запугать мир.

Как передает ABC News, после встречи министров иностранных дел Польши, Германии, Франции и Италии Бербок заявила, что кремлевский правитель Путин начал "играть на страхе" не 1000 дней назад, а еще в 2014 году:

"И Германия тогда совершила ошибку, особенно политическую, позволив запугать себя этим страхом и, прежде всего, не послушав своих партнеров, особенно восточноевропейских, которые четко дали понять в то время: мы не должны полагаться на обещания Кремля, мы должны инвестировать в собственную безопасность и защиту".

Новая ядерная доктрина России

Напомним, сегодня Путин подписал указ об основах политики России в области ядерного сдерживания. Согласно документу, основанием для нанесения Россией ядерного удара может стать агрессия против РФ и ее союзников со стороны любой неядерной державы при поддержке ядерной.

Видео дня

Указано пять главных условий для применения ядерного оружия:

поступление достоверной информации о старте баллистических ракет в сторону России и ее союзников

применение оружия массового поражения по территориям РФ, ее союзников и военных формированиях и объектах за пределами ее территории;

воздействие на критически важные государственные или военные объекты РФ, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил;

агрессия против РФ и Республики Беларусь как участников Союзного государства с применением обычного оружия, что создает критическую угрозу их суверенитету;

поступление достоверной информации о массированном взлете самолетов стратегической и тактической авиации, крылатых ракет, а также беспилотных, гиперзвуковых и других летательных аппаратов и пересечение ими госграницы России.

Вас также могут заинтересовать новости: