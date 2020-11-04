По предварительным данным, Байден набирает 237 голосов выборщиков, а нынешний глава Белого дома - 210 голосов.

Разрыв между кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом и кандидатом от демократов Джо Байденом значительно сократился.

Об этом свидетельствуют данные телеканала Fox News.

Согласно их данным, Байден набирает 237 голосов выборщиков, а нынешний глава Белого дома Дональд Трамп - 210 голосов.

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Байден получает голоса выборщиков в Вермонте (3), Нью-Гэмпшире (4), Массачусетсе (11), Род-Айленде (4), Коннектикуте (7), Нью-Джерси (14), Делавэре (3), Мэриленде (10), округе Колумбия (3), Нью-Йорке (29), Вирджинии (13), Иллинойсе (20), Миннесоте (10), Колорадо (9), на Гавайях (4), в Нью-Мексико (5), в Аризоне (11), Калифорнии (55), Орегоне (7) и Вашингтоне (12).

Трамп побеждает в штатах Айова (6), Алабама (9), Арканзас (6), Флорида (29), Айдахо (4), Индиана (11), Канзас (5), Кентукки (8), Луизиана (8), Миссури (10), Миссисипи (6), Северная Дакота (3), Огайо (18), Оклахома (7), Южная Каролина (9), Южная Дакота (3), Теннесси (11), Юта (6), Западная Вирджиния (5), Вайоминг (3), Небраска (5) и Техас (38).

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Выборы в США: что известно

Президентские выборы в США начались 3 ноября 2020 года. Трамп, представляющий республиканцев, претендует на переизбрание. Его соперник от демократов - бывший вице-президент США Джо Байден.

29 сентября состоялся первый раунд дебатов между Трампом и Байденом.

В разгар предвыборной кампании Трамп заболел коронавирусом, однако после непродолжительного лечения вернулся к борьбе.

В ходе избирательной кампании Байден обвиняет Трампа в некомпетентности и подыгрывании авторитарным режимам (в частности - путинскому). Трамп, в свою очередь, утверждает, что сын Байдена причастен к коррупционной схеме в украинской энергетике.

Избирательная система США отличается от украинской. Голосование там проходит в два этапа: сначала граждане выбирают выборщиков, которые впоследствии будут непосредственно выбирать президента. Выборщики - это люди с хорошим образованием, активисты и меценаты. Избиратели заранее знают, кого поддерживает каждый выборщик.

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Автор: Денис Прядко