По словам Пескова, "очень много людей призывают Путина баллотироваться, это бросается в глаза".

Действующий президент России Владимир Путин сообщит о своем решении по участию в предстоящих президентских выборах, "когда сочтет нужным". Об этом заявил его спикер Дмитрий Песков, информирует РИА "Новости".

По его словам, Путин "опирается на поддержку людей, преследуя главный интерес - повышение уровня жизни".

"Очень много людей призывают Путина баллотироваться, это бросается в глаза", - отметил Песков.

Между тем стало известно, что выборы президента России продлятся три дня - с 15 по 17 марта 2024 года. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Такой формат уже становится традиционным для избирательной системы страны-агрессора. Впервые трехдневное голосование было применено во время пандемии для обеспечения безопасности граждан.

"И дальше, когда мы начали предлагать применять уже на других выборах, мы однозначно поняли, уверены, и это подтверждено разными источниками, что большинству избирателей этот формат голосования пришелся по душе", - сказала российская чиновница.

Выборы президента РФ - последние новости

В России определились с датой проведения следующих выборов президента. Они состоятся 17 марта 2024 года. Соответствующее решение в четверг, 7 декабря, принял Совет федерации страны-агрессора.

Согласно нормам российского законодательства, выборы президента РФ назначаются не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

При этом действующий российский лидер Владимир Путин еще не объявлял о намерении баллотироваться, хотя Кремль уже активно готовится к его переизбранию.

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