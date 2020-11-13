Он утверждает, что хотя его администрация обеспечила проведение наиболее защищенных выборов президента США, демократы "подтасовали" результаты.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обвиняет представителей Демократической партии, кандидатом которой был Джо Байден, в подтасовке результатов выборов президента США.

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Об этом он сообщил в микроблоге Twitter.

"На протяжении лет демократы проповедовали, какими незащищенными и поддельными были наши выборы. Теперь они говорят, какую удивительную работу проделала администрация Трампа при обеспечении в 2020 году самых защищенных выборов в истории. На самом деле это правда, кроме того, что сделали демократы. Подтасовали выборы", - написал Трамп.

Выборы президента США-2020: кто победил?

В США продолжается подсчет голосов на выборах президента, которые состоялись 3 ноября.

По данным ведущих американских СМИ, Байден набирает достаточное количество голосов коллегии выборщиков, чтобы стать следующим президентом США. При минимально необходимых 270 голосах Байден уже имеет не менее 290.

11 ноября Джо Байден выразил уверенность, что переходный период передачи власти состоится даже без взаимодействия со стороны действующей администрации Дональда Трампа. Сегодня, 13 ноября, ведущий советник президента США Дональда Трампа по торговым вопросам Питер Наварро утверждал, что Белый дом продвигается дальше, исходя из предположения «о втором сроке Дональда Трампа», и что тот «выиграл выборы».

14 декабря должна состояться встреча 538 членов коллегии выборщиков, которые окончательно проголосуют за следующего президента. А уже после этого, 20 января 2021 года состоится инаугурация нового президента.

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Автор: Виталий Саенко