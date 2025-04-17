Украина провела переговоры с 'коалицией желающих' в Париже: Сибига и Умеров раскрыли детали

Разговор касался вопросов режима прекращения огня, многонационального контингента и гарантий безопасности для Украины.

Украинская делегация топ-чиновников в Париже провела встречу с дипломатическими и советниками по безопасности из Франции, Великобритании и Германии. Об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил в сети X.

Сибига отметил, что сегодня в Елисейском дворце в Париже при участии руководителя Офиса президента Андрея Ермака и министра обороны Рустема Умерова состоялась встреча с дипломатическим советником французского президента Эммануэлем Бонном, советником по вопросам национальной безопасности Великобритании Джонатаном Пауэллом и советником по вопросам национальной безопасности Германии Йенсом Пльотнером.

"Мы обсудили пути к справедливому и длительному миру, в том числе полного прекращения огня, многонационального контингента и гарантий безопасности для Украины", - подчеркнул Сибига и обнародовал фотографии со встречи.

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Как сообщил министр обороны Рустем Умеров, на переговорах с представителями стран "коалиции желающих" были обсуждены дальнейшие шаги для достижения справедливого и устойчивого мира.

"В частности, скоординировали позиции по реализации полного прекращения огня, привлечения многонационального военного контингента и создания эффективной архитектуры безопасности для нашей страны", - отметил Умеров.

По его словам, работа над гарантиями безопасности вместе с нашими партнерами продолжается.

"Наш приоритет - результат, который будет гарантировать надежный мир для Украины и украинцев", - добавил Умеров.

Переговоры в Париже

Как сообщал УНИАН, на днях Париж посещают государственный секретарь США Марко Рубио и специальный представитель президента США Стив Уиткофф. Также к американской делегации должен присоединиться спецпредставитель США по вопросам Украины генерал Кит Келлог. У них планируется встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном, во время которой, среди прочего, речь будет касаться войны России против Украины.

Украинская делегация в Париже запланировала серию двусторонних и многосторонних встреч с представителями государств "коалиции желающих" и способных гарантировать безопасность. Кроме того, запланированы встречи с представителями США, которые в это время находятся во Франции.

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